Протягом останніх років в Україні спостерігається стабільне зростання українського інвестиційного ринку.
Дивися повний текст Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії досяг півмільярдної позначки.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 13:40
Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії досяг півмільярдної позначки.
Додано: Чет 23 кві, 2020 13:40
Мне вот интересно, что делает эти стартапы украинскими, кроме паспорта основателя ? И можно ли считать украинскими домами виллы наших политиков за рубежом если там обслуживающий персонал частично из Украины ?
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