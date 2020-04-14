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Обсяг інвестицій в українські
стартапи та ІТ-компанії...

Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:40

Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх років в Україні спостерігається стабільне зростання українського інвестиційного ринку.

Дивися повний текст Обсяг інвестицій в українські стартапи та ІТ-компанії досяг півмільярдної позначки.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 13:40

Мне вот интересно, что делает эти стартапы украинскими, кроме паспорта основателя ? И можно ли считать украинскими домами виллы наших политиков за рубежом если там обслуживающий персонал частично из Украины ?
ssnet
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