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Fitch Ratings підтвердило
довгостроковий рейтинг дефолту...

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:46

Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту...

Пропонуємо до обговорення:
Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B".

Дивися повний текст Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні \"B\".
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