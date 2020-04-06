|
|
Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні "B".
Дивися повний текст Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні \"B\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87891
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор