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СБУ попередило Разумкова
про загрозу енергетичній...

СБУ попередило Разумкова про загрозу енергетичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:47

СБУ попередило Разумкова про загрозу енергетичній...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в листі глави СБУ Івана Баканова до голови парламенту Дмитру Разумкова, яке потрапило в роаспоряженіе ЕП.

Дивися повний текст СБУ попередило Разумкова про загрозу енергетичній безпеці через \"зелений\" тариф.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:47

Нормально все... давай тариф всем по 5 грн посмотрим как они "позеленеют"... я еще пару лет тому писал что ВИЭ на субсидии это зло.. зло в его чистом виде так как это дикий на 400-500% рост цен на энергоносители + нестабильная генерация + это субсидируемое дерьмо просто уничтожает обычную энергетику.
Хотите ВИЭ? Стройте НО без субсидий из нашего кармана. На общих основаниях. Нечего в наши кошельки свою руку совать... ТЭС там надо оплачивать за выбросы СО2 но даже с этим учетом мы имеем дешевле в два+ раза генерацию и стабильную генерацию.
На выкинутые на субсидии деньги можно давно было достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. и имели бы кучу дешевой, безкарбоновой, стабильной энергии которую могли бы еще и продавать..+ бонус ЯО с реакторов которые при умном подходе можно перерабатывать и заработать денег выйдя на рынок уникальных элементов (тритий калифорний и пр) и изотопов..
PS Зеленый тариф в реалиях Украины это баблопильный проект и нечистые на руку люди готовы развалить всю энергосистему страны ради сиюминутного навара...
Джон
 
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