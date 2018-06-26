СБУ попередило Разумкова про загрозу енергетичній...

Додано: Чет 23 кві, 2020 14:47

Нормально все... давай тариф всем по 5 грн посмотрим как они "позеленеют"... я еще пару лет тому писал что ВИЭ на субсидии это зло.. зло в его чистом виде так как это дикий на 400-500% рост цен на энергоносители + нестабильная генерация + это субсидируемое дерьмо просто уничтожает обычную энергетику.

Хотите ВИЭ? Стройте НО без субсидий из нашего кармана. На общих основаниях. Нечего в наши кошельки свою руку совать... ТЭС там надо оплачивать за выбросы СО2 но даже с этим учетом мы имеем дешевле в два+ раза генерацию и стабильную генерацию.

На выкинутые на субсидии деньги можно давно было достроить 3 и 4 энергоблоки ХАЭС.. и имели бы кучу дешевой, безкарбоновой, стабильной энергии которую могли бы еще и продавать..+ бонус ЯО с реакторов которые при умном подходе можно перерабатывать и заработать денег выйдя на рынок уникальных элементов (тритий калифорний и пр) и изотопов..

PS Зеленый тариф в реалиях Украины это баблопильный проект и нечистые на руку люди готовы развалить всю энергосистему страны ради сиюминутного навара...