Про це заявив заступник гендиректора концерну і глава Офісу трансформації "Укроборонпрому" Роман Бондар.
Дивися повний текст Замість \"Укроборонпрому\" планують створити 6 галузевих холдингів.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 14:54
Замість "Укроборонпрому" планують створити 6 галузевих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Замість \"Укроборонпрому\" планують створити 6 галузевих холдингів.
Додано: Чет 23 кві, 2020 21:57
R2 На создание УОП для уничтожения ВПК Януковичу и саламатину понадобился 1 год. После 9 лет функционирования ни за что не отвечающей, занимающейся самопиаром прокладки, наконец-то начали говорить о ее ликвидации. Слишком сладок был продукт. К рабочей структуре необходимо было переходить в 2014 году. Сейчас каждая потерянная минута имеет громадное значение, потому что не только предприятия превращаются в труху, но и продукция оставшихся становится непригодной из-за технической отсталости и малоэффективности при боевом применении. Но создавать новые структуры должны не нынешние т.н. менеджеры с опытом разрушения функционала предприятий, они смогут создать тот же 6-головый миниУОП.
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