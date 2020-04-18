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Замість "Укроборонпрому"
планують створити 6 галузевих...

Замість "Укроборонпрому" планують створити 6 галузевих...
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:54

Замість "Укроборонпрому" планують створити 6 галузевих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник гендиректора концерну і глава Офісу трансформації "Укроборонпрому" Роман Бондар.

Дивися повний текст Замість \"Укроборонпрому\" планують створити 6 галузевих холдингів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:54

А потом и холдинги по одному легче будет ликвидировать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:57

R2 На создание УОП для уничтожения ВПК Януковичу и саламатину понадобился 1 год. После 9 лет функционирования ни за что не отвечающей, занимающейся самопиаром прокладки, наконец-то начали говорить о ее ликвидации. Слишком сладок был продукт. К рабочей структуре необходимо было переходить в 2014 году. Сейчас каждая потерянная минута имеет громадное значение, потому что не только предприятия превращаются в труху, но и продукция оставшихся становится непригодной из-за технической отсталости и малоэффективности при боевом применении. Но создавать новые структуры должны не нынешние т.н. менеджеры с опытом разрушения функционала предприятий, они смогут создать тот же 6-головый миниУОП.
Wings
 
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