Про це під час онлайн-обговорення на тему: "Як карантин змінює ситуацію на ринку праці" повідомила директор Державної служби зайнятості Ольга Макогон.
Дивися повний текст Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис. безробітних.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57
Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис. безробітних.
Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57
Кому то гайки налогами закручивают, а кому то деньги нашару раздают.
Кто не работает, тот есть.
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