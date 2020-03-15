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Щодня до служби зайнятості
звертається від 5 до 7 тис....

Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57

Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час онлайн-обговорення на тему: "Як карантин змінює ситуацію на ринку праці" повідомила директор Державної служби зайнятості Ольга Макогон.

Дивися повний текст Щодня до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тис. безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 14:57

Кому то гайки налогами закручивают, а кому то деньги нашару раздают.
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