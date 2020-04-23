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Як змінився ринок нерухомості
з початку карантину

Як змінився ринок нерухомості з початку карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:01

Як змінився ринок нерухомості з початку карантину

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з епідемією коронавірусу все більше покупців вважають кращим варіантом пошук і вибір житла через інтернет.

Дивися повний текст Як змінився ринок нерухомості з початку карантину.
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