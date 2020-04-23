В Україні з початку березня зросла частка прострочених гривневих роздрібних кредитів зросла на 4.3 в.п.
Дивися повний текст В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів - Нацбанк.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:10
В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів...
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Дивися повний текст В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів - Нацбанк.
Додано: Чет 23 кві, 2020 15:10
Чего тут удивительного? Откуда брать деньги для обслуживания кредитов тем, кто на карантине сидит? В быстро-займе разве что:).
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