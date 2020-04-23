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В Україні зросла частка
прострочених гривневих кредитів...

В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:10

В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку березня зросла частка прострочених гривневих роздрібних кредитів зросла на 4.3 в.п.

Дивися повний текст В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:10

Чего тут удивительного? Откуда брать деньги для обслуживания кредитов тем, кто на карантине сидит? В быстро-займе разве что:).
Radon
 
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