За порушення карантину у столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол.
Дивися повний текст У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:33
У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину
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Дивися повний текст У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину.
Додано: Чет 23 кві, 2020 15:33
Ни один поп из тех, кто демонстративно организовывал толпы и игнорировал карантинные мероприятия - не арестован и не оштрафован.
Это все, что необходимо знать о наших органах правопорядка.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:18
Судя по цифрам, заплатило штраф менее 10 человек. 1%. А если учесть, что этим мусором загрузили суды, которые потратили на это ресурс и время, то там все 0,01%.
Эффективность работы почти как у НАБУ с их 14 тысячами гривнями штрафов за коррупцию. Да и те Сытник их директор и заплатил, чтоб в отчете не 0 был
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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