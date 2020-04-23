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У Києві склали понад 950
протоколів за порушення карантину

У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:33

У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину

Пропонуємо до обговорення:
За порушення карантину у столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол.

Дивися повний текст У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:33

Ни один поп из тех, кто демонстративно организовывал толпы и игнорировал карантинные мероприятия - не арестован и не оштрафован.

Это все, что необходимо знать о наших органах правопорядка.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:18

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За порушення карантину у столиці правоохоронці склали 951 адміністративний протокол.

Дивися повний текст У Києві склали понад 950 протоколів за порушення карантину.


Судя по цифрам, заплатило штраф менее 10 человек. 1%. А если учесть, что этим мусором загрузили суды, которые потратили на это ресурс и время, то там все 0,01%.

Эффективность работы почти как у НАБУ с их 14 тысячами гривнями штрафов за коррупцию. Да и те Сытник их директор и заплатил, чтоб в отчете не 0 был :mrgreen:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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