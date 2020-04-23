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В Україні запровадили держрегулювання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 кві, 2020 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання в середу, 22 квітня.
Дивися повний текст В Україні запровадили держрегулювання цін на \"стратегічні\" продукти і товари (список)
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Додано: Чет 23 кві, 2020 15:55
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