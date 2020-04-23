RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні запровадили
держрегулювання цін на...

В Україні запровадили держрегулювання цін на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:55

В Україні запровадили держрегулювання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на засідання в середу, 22 квітня.

Дивися повний текст В Україні запровадили держрегулювання цін на \"стратегічні\" продукти і товари (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 15:55

Привет дефицит..
Джон
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 16.03.17
Подякував: 52 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зросла частка прострочених гривневих кредитів...
R2 » Чет 23 кві, 2020 15:10
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 15:10
Radon
В Україні презентували ID-картку та закордонний... 1, 2
R2 » Сер 22 кві, 2020 16:40
15 1083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 14:20
_hunter
Кредитні канікули запровадили 30 українських банків: що...
R2 » Чет 23 кві, 2020 10:29
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 13:58
alavrentev363

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.