Кабінет міністрів наступного тижня представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".
Дивися повний текст Уряд готує кредитну програму \"Нові гроші\" - Шмигаль.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 16:06
Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Дивися повний текст Уряд готує кредитну програму \"Нові гроші\" - Шмигаль.
Додано: Чет 23 кві, 2020 16:06
А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:58
будут давать всем и монетный станок будет печатать фантики день и ночь))
Додано: Чет 23 кві, 2020 21:51
Додано: Чет 23 кві, 2020 22:44
Допомогти заробітчанам!
А інші, хто не виїжджав закордон працювати, не заслуговують на кредити на цих умовах?
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