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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:06

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів наступного тижня представить нову програму пільгових кредитів "Нові гроші".

Дивися повний текст Уряд готує кредитну програму \"Нові гроші\" - Шмигаль.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:06

А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?
svetoch-10
 
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будут давать всем и монетный станок будет печатать фантики день и ночь))
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:51

  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?


Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:44

Допомогти заробітчанам!
А інші, хто не виїжджав закордон працювати, не заслуговують на кредити на цих умовах?
alemar0905
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