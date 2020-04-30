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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:45

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста

А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает... Даже отвечать вам не вижу смысла..

И я даже причину назвать могу: нет таких.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:08

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает... Даже отвечать вам не вижу смысла..

И я даже причину назвать могу: нет таких.

Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:12

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)

Большое спасибо за разрешение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:52

  svetoch-10 написав:
  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?


Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.


А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю
Giroi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:11

  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:
  Giroi написав:
Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.


А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю

Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам.... https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:31

  svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста


следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься :)
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