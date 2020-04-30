Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:45
svetoch-10 написав: _hunter написав: svetoch-10 написав:
А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста
А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".
Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает...
Даже отвечать вам не вижу смысла
..
И я даже причину назвать могу: нет таких.
_hunter
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:08
_hunter написав: svetoch-10 написав: _hunter написав:
А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".
Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает...
Даже отвечать вам не вижу смысла
..
И я даже причину назвать могу: нет таких.
Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)
svetoch-10
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:12
svetoch-10 написав: _hunter написав:
А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".
Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)
Большое спасибо за разрешение.
_hunter
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:52
svetoch-10 написав: Giroi написав: svetoch-10 написав:
А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?
Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.
А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста
Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю
Giroi
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:11
Giroi написав: svetoch-10 написав: Giroi написав:
Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.
А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста
Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю
Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....
https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk
svetoch-10
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