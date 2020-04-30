Уряд готує кредитну програму

Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:39

Амвросий написав: svetoch-10 написав: А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься

В целом вроде бы правильно, но мне кажется не всё так просто.....Некоторые уточняющие вопросы к вашему сообщению например: конституция и закону более менее понятно..... монополий каких чтобы не было? почему их не должно быть? Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях? Заводы строить??? А какие заводы надо строить? Если надо то где именно? Дороги куда, какого качества? Хлеб... По какой цене должен быть хлеб? Сколько его должно быть? Может у кого то и на буханку нету, так может им бесплатно нужен хлеб? Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает......Это вам простой пример на основе вашего же сообщения.......