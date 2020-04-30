Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста
следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься
svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста
следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься
В целом вроде бы правильно, но мне кажется не всё так просто..... Некоторые уточняющие вопросы к вашему сообщению например: конституция и закону более менее понятно..... монополий каких чтобы не было? почему их не должно быть? Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях? Заводы строить??? А какие заводы надо строить? Если надо то где именно? Дороги куда, какого качества? Хлеб... По какой цене должен быть хлеб? Сколько его должно быть? Может у кого то и на буханку нету, так может им бесплатно нужен хлеб? Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает...... Это вам простой пример на основе вашего же сообщения.......