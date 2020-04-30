Уряд готує кредитну програму

Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:25

svetoch-10 написав: монополий каких чтобы не было? монополий каких чтобы не было?

svetoch-10 написав: почему их не должно быть? почему их не должно быть?

svetoch-10 написав: Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях? Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях?

svetoch-10 написав: Заводы строить??? А какие заводы надо строить?

Заводы строить??? А какие заводы надо строить?

svetoch-10 написав: Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает...... Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает......

например на рынке энергоресурсов и коммунальных услугПотому что их создают чтобы в обход рынка получать за товары больше, чем их реальная стоимость. Не будет монополий - не будет высоких цен на топливо, электричество, коммунальные услуги, не будет коррупции, не будет распила госбюджета. Всё это держится на монополиях.Но за этими монополиями стоят большие деньги и влиятельные люди, мафия. Они просто так от сверхприбылей не откажутся и будут вгрызаться зубами в существующие схемы. Поэтому тут врядли есть какое-то простое решение.Кредиты врядли чем-то помогут. В существующей системе налогообложения предприятия просто не выгодно открывать, не будет прибыли не будет возможности отдать кредиты. Поэтому кредиты брать никто не хочет, кроме глупых людей, которые не понимают что не смогут их отдать.нет какого-то магического рецепта с постройкой завода, чтобы строить заводы нужен план развития экономики. Высокотехнологичная продукция требует высокотехнологичных компонентов и энергоресурсов для доставки которых нужны развитая система транспорта и логистики.Поэтому если нет дорог, нет почтовой и транспортной логистики, высокие цены на энергоресурсы и электроэнегию, да ещё и высокий риск что прийдут рейдеры и отберут предприятие, то можно и не начинать - проще построить заводы в других странах где энергоресурсы дешевле и есть хорошая инфраструктура для их функционирования.Чтобы всё это появлялось, нужны правильные законы, адекватное налогообложение. Например монополии на энергоресурсы делают тарифы на них неадекватно завышенными. Высокое налогообложение и рейдерство отпугивает инвесторов от вложения в предприятия. Кому нужно рисковать своим капиталом, тратить время развивая какой-то завод, чтобы потом ктото имеющий влияние на чиновников пришёл и отобрал готовое предприятие?Поэтому как видите, в конечном счёте все проблемы проистекают из бардака с законами и налогообложением. Пока с этим нет порядка, про заводы можно и не думать. Всё великое начинается с малого.Напрасно вы так считаете, предприниматели часто участвуют в благотворительности. Помогают нищим и нуждающимся. Но делают это по доброте душевной, а не из корысти, поэтому благотворительность свою не рекламируют на каждом углу и вы этого не замечаете. А вот те, кто рекламирует, делают это как правило наоборот - из корыстных побуждений. И вы о них постоянно сылшите