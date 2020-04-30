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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:45

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста

А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает... Даже отвечать вам не вижу смысла..

И я даже причину назвать могу: нет таких.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:08

  _hunter написав:
  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Игру в дурака оставьте нашим керманычам они у нас думают, что никто ничего не понимает... Даже отвечать вам не вижу смысла..

И я даже причину назвать могу: нет таких.

Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:12

  svetoch-10 написав:
  _hunter написав:А примеры успешных (в смысле "прибыльных") "правительственных"/государственных заводов можно? -- даже "заграничных".

Т.к. настоящий комментарий удалили )) упрощу его - утешайтесь своей мыслью)

Большое спасибо за разрешение.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:52

  svetoch-10 написав:
  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места? Слабо? Или очень сложно и вообще вы тут временные пассажиры?


Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.


А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:11

  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:
  Giroi написав:
Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.


А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю

Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам.... https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 06:31

  svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста


следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:39

  Амвросий написав:
  svetoch-10 написав:А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста


следить за соблюдением конституции, чтобы законы соблюдались, чтобы монополий не было. А кредиты должны банки давать. Заводы предприниматели строить. Дороги дорожники строить. Хлеб пекари печь. Каждый должен своим делом заниматься :)

В целом вроде бы правильно, но мне кажется не всё так просто.....
Некоторые уточняющие вопросы к вашему сообщению например: конституция и закону более менее понятно..... монополий каких чтобы не было? почему их не должно быть? Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях? Заводы строить??? А какие заводы надо строить? Если надо то где именно? Дороги куда, какого качества? Хлеб... По какой цене должен быть хлеб? Сколько его должно быть? Может у кого то и на буханку нету, так может им бесплатно нужен хлеб? Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает......
Это вам простой пример на основе вашего же сообщения.......
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:42

  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:
  Giroi написав:
Правительство не должно строить заводы. Тут претензии не обоснованы.


А что должно делать правительство?) Расскажите пож-ста



Создавать условия для бизнеса, очевидно же. Реально работающие кредитные программы - это то, что нужно бизнесу в нашей стране. Является ли таковой программа "Нові гроші" - отдельный разговорю

Вы спутали народ и бизнес мне кажется, у вас постановка задачи изначально неверная, отсюда и решение страдает.....
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:25

  svetoch-10 написав:монополий каких чтобы не было?


например на рынке энергоресурсов и коммунальных услуг

  svetoch-10 написав:почему их не должно быть?


Потому что их создают чтобы в обход рынка получать за товары больше, чем их реальная стоимость. Не будет монополий - не будет высоких цен на топливо, электричество, коммунальные услуги, не будет коррупции, не будет распила госбюджета. Всё это держится на монополиях.

Но за этими монополиями стоят большие деньги и влиятельные люди, мафия. Они просто так от сверхприбылей не откажутся и будут вгрызаться зубами в существующие схемы. Поэтому тут врядли есть какое-то простое решение.

  svetoch-10 написав:Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях?


Кредиты врядли чем-то помогут. В существующей системе налогообложения предприятия просто не выгодно открывать, не будет прибыли не будет возможности отдать кредиты. Поэтому кредиты брать никто не хочет, кроме глупых людей, которые не понимают что не смогут их отдать.

  svetoch-10 написав:Заводы строить??? А какие заводы надо строить?


нет какого-то магического рецепта с постройкой завода, чтобы строить заводы нужен план развития экономики. Высокотехнологичная продукция требует высокотехнологичных компонентов и энергоресурсов для доставки которых нужны развитая система транспорта и логистики.

Поэтому если нет дорог, нет почтовой и транспортной логистики, высокие цены на энергоресурсы и электроэнегию, да ещё и высокий риск что прийдут рейдеры и отберут предприятие, то можно и не начинать - проще построить заводы в других странах где энергоресурсы дешевле и есть хорошая инфраструктура для их функционирования.

Чтобы всё это появлялось, нужны правильные законы, адекватное налогообложение. Например монополии на энергоресурсы делают тарифы на них неадекватно завышенными. Высокое налогообложение и рейдерство отпугивает инвесторов от вложения в предприятия. Кому нужно рисковать своим капиталом, тратить время развивая какой-то завод, чтобы потом ктото имеющий влияние на чиновников пришёл и отобрал готовое предприятие? :?

Поэтому как видите, в конечном счёте все проблемы проистекают из бардака с законами и налогообложением. Пока с этим нет порядка, про заводы можно и не думать. Всё великое начинается с малого. :?

  svetoch-10 написав:Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает......


Напрасно вы так считаете, предприниматели часто участвуют в благотворительности. Помогают нищим и нуждающимся. Но делают это по доброте душевной, а не из корысти, поэтому благотворительность свою не рекламируют на каждом углу и вы этого не замечаете. А вот те, кто рекламирует, делают это как правило наоборот - из корыстных побуждений. И вы о них постоянно сылшите :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17

  Амвросий написав:
  svetoch-10 написав:монополий каких чтобы не было?


например на рынке энергоресурсов и коммунальных услуг

  svetoch-10 написав:почему их не должно быть?


Потому что их создают чтобы в обход рынка получать за товары больше, чем их реальная стоимость. Не будет монополий - не будет высоких цен на топливо, электричество, коммунальные услуги, не будет коррупции, не будет распила госбюджета. Всё это держится на монополиях.

Но за этими монополиями стоят большие деньги и влиятельные люди, мафия. Они просто так от сверхприбылей не откажутся и будут вгрызаться зубами в существующие схемы. Поэтому тут врядли есть какое-то простое решение.

  svetoch-10 написав:Кредиты какие нужнее стране: предпринимателям и физикам.. на каких условиях?


Кредиты врядли чем-то помогут. В существующей системе налогообложения предприятия просто не выгодно открывать, не будет прибыли не будет возможности отдать кредиты. Поэтому кредиты брать никто не хочет, кроме глупых людей, которые не понимают что не смогут их отдать.

  svetoch-10 написав:Заводы строить??? А какие заводы надо строить?


нет какого-то магического рецепта с постройкой завода, чтобы строить заводы нужен план развития экономики. Высокотехнологичная продукция требует высокотехнологичных компонентов и энергоресурсов для доставки которых нужны развитая система транспорта и логистики.

Поэтому если нет дорог, нет почтовой и транспортной логистики, высокие цены на энергоресурсы и электроэнегию, да ещё и высокий риск что прийдут рейдеры и отберут предприятие, то можно и не начинать - проще построить заводы в других странах где энергоресурсы дешевле и есть хорошая инфраструктура для их функционирования.

Чтобы всё это появлялось, нужны правильные законы, адекватное налогообложение. Например монополии на энергоресурсы делают тарифы на них неадекватно завышенными. Высокое налогообложение и рейдерство отпугивает инвесторов от вложения в предприятия. Кому нужно рисковать своим капиталом, тратить время развивая какой-то завод, чтобы потом ктото имеющий влияние на чиновников пришёл и отобрал готовое предприятие? :?

Поэтому как видите, в конечном счёте все проблемы проистекают из бардака с законами и налогообложением. Пока с этим нет порядка, про заводы можно и не думать. Всё великое начинается с малого. :?

  svetoch-10 написав:Предприниматель сам вряд ли бесплатно что то сделает......


Напрасно вы так считаете, предприниматели часто участвуют в благотворительности. Помогают нищим и нуждающимся. Но делают это по доброте душевной, а не из корысти, поэтому благотворительность свою не рекламируют на каждом углу и вы этого не замечаете. А вот те, кто рекламирует, делают это как правило наоборот - из корыстных побуждений. И вы о них постоянно сылшите :?

Я в принципе не думал, что вы такой развернутый ответ дадите, некоторые моменты вы опять же непольностью освещаете, но собственно суть не в этом, государство (в нашем конкретном случае - Украина) где в вашем ответе (его действия, планы и т.п.)?
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