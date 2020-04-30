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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:42

  svetoch-10 написав:Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам.... https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk


Ссылка на шарика - моветон в приличном обществе.
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