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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:42

  svetoch-10 написав:Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам.... https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk


Ссылка на шарика - моветон в приличном обществе.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 06:49

  Giroi написав:
  svetoch-10 написав:Вот начало как бы ничего, хотя узковато. Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам.... https://www.youtube.com/watch?v=Peem859MJtk


Ссылка на шарика - моветон в приличном обществе.

Ссылка на правду - моветон в Украинском обществе. Вы видимо так хотели написать?))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 09:11

Re: Уряд готує кредитну програму

  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места?

Государству? Совок рухнул в 1991 году. Теперь заводы строят капиталисты, а не ЦК КПСС.
  svetoch-10 написав:Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....

Государство срочно должно сделать для них колхоз. :mrgreen: И шарик будет рад.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места?

Государству? Совок рухнул в 1991 году. Теперь заводы строят капиталисты, а не ЦК КПСС.
  svetoch-10 написав:Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....

Государство срочно должно сделать для них колхоз. :mrgreen: И шарик будет рад.

Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком, лечитесь в больницах построенных тогда же..... Ах да! заводы вы распилили на металлолом - ну в школе в плохой совковой учились, поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:24

Re: Уряд готує кредитну програму

  svetoch-10 написав:Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком

Да, и что?
  svetoch-10 написав:лечитесь в больницах построенных тогда же.....

Нет, в больницах построенных тогда можно разве что умирать. Как Евгений Кушнарев, подстреленный подельником на браконьерской вип-охоте. Предпочитаю пользоваться услугами страховых клиник, совершенно другой уровень.
  svetoch-10 написав:заводы вы распилили на металлолом... поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл

Ну так бывшие коммуняки и комсомольцы после отпочкования от империи ничего иного и не умели кроме как воровать и продавать ворованное. Так что чего удивляться.
  svetoch-10 написав:ну в школе в плохой совковой учились

Да, вот даже в свой полтинник иногда узнаю новые факты о войне которую у нас зачемто называли ВОВ и которую мы собственно и начали в паре с нацистами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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