Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места?
Государству? Совок рухнул в 1991 году. Теперь заводы строят капиталисты, а не ЦК КПСС.
svetoch-10 написав:Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....
Государство срочно должно сделать для них колхоз. И шарик будет рад.
Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком, лечитесь в больницах построенных тогда же..... Ах да! заводы вы распилили на металлолом - ну в школе в плохой совковой учились, поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл.....
svetoch-10 написав:Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком
Да, и что?
svetoch-10 написав:лечитесь в больницах построенных тогда же.....
Нет, в больницах построенных тогда можно разве что умирать. Как Евгений Кушнарев, подстреленный подельником на браконьерской вип-охоте. Предпочитаю пользоваться услугами страховых клиник, совершенно другой уровень.
svetoch-10 написав:заводы вы распилили на металлолом... поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл
Ну так бывшие коммуняки и комсомольцы после отпочкования от империи ничего иного и не умели кроме как воровать и продавать ворованное. Так что чего удивляться.
svetoch-10 написав:ну в школе в плохой совковой учились
Да, вот даже в свой полтинник иногда узнаю новые факты о войне которую у нас зачемто называли ВОВ и которую мы собственно и начали в паре с нацистами.
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