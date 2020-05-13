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Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:15
vitaliy_berdinskikh написав: svetoch-10 написав:
А завод построить? Создать рабочие места?
Государству? Совок рухнул в 1991 году. Теперь заводы строят капиталисты, а не ЦК КПСС.
svetoch-10 написав:
Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....
Государство срочно должно сделать для них колхоз.
И шарик будет рад.
Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком, лечитесь в больницах построенных тогда же..... Ах да! заводы вы распилили на металлолом - ну в школе в плохой совковой учились, поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл.....
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:24
svetoch-10 написав:
Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком
Да, и что?
svetoch-10 написав:
лечитесь в больницах построенных тогда же.....
Нет, в больницах построенных тогда можно разве что умирать. Как Евгений Кушнарев, подстреленный подельником на браконьерской вип-охоте. Предпочитаю пользоваться услугами страховых клиник, совершенно другой уровень.
svetoch-10 написав:
заводы вы распилили на металлолом... поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл
Ну так бывшие коммуняки и комсомольцы после отпочкования от империи ничего иного и не умели кроме как воровать и продавать ворованное. Так что чего удивляться.
svetoch-10 написав:
ну в школе в плохой совковой учились
Да, вот даже в свой полтинник иногда узнаю новые факты о войне которую у нас зачемто называли ВОВ и которую мы собственно и начали в паре с нацистами.
Mind the gap.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 06:30
vitaliy_berdinskikh написав: svetoch-10 написав:
Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком
Да, и что?
svetoch-10 написав:
лечитесь в больницах построенных тогда же.....
Нет, в больницах построенных тогда можно разве что умирать. Как Евгений Кушнарев, подстреленный подельником на браконьерской вип-охоте. Предпочитаю пользоваться услугами страховых клиник, совершенно другой уровень.
svetoch-10 написав:
заводы вы распилили на металлолом... поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл
Ну так бывшие коммуняки и комсомольцы после отпочкования от империи ничего иного и не умели кроме как воровать и продавать ворованное. Так что чего удивляться.
svetoch-10 написав:
ну в школе в плохой совковой учились
Да, вот даже в свой полтинник иногда узнаю новые факты о войне которую у нас зачемто называли ВОВ и которую мы собственно и начали в паре с нацистами.
))) да такие как вы на службе у нацистов и начали
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