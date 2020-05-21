Уряд готує кредитну програму

Додано: Чет 14 тра, 2020 08:07

svetoch-10 написав: но собственно суть не в этом, государство (в нашем конкретном случае - Украина) где в вашем ответе (его действия, планы и т.п.)? но собственно суть не в этом, государство (в нашем конкретном случае - Украина) где в вашем ответе (его действия, планы и т.п.)?

Задача государства - не вмешиваться в рыночные отношения, сокращать налоги и чиновников, сокращать расходы бюджета. И пресекать попытки отдельных личностей принудить остальных к чему-либо, в том числе и используя механизмы государства в личных корыстных целях.Например - ктото использует государство (законы), чтобы заставить остальных платить за что-то в 10 раз больше. Не будь этих законов, действовал-бы рыночный закон, все покупали-бы по той цене которая их устраивает. Естественно тот кто производит качественные и дешёвые товары или производит дешёвую электроэнергию, имел-бы преимущество за счёт низкой себестоимости и высокго спроса. Однако с помощью законов ктото создаёт схемы, которые заставляют платить общество больше, чем оно могло бы платить в условиях рынка. За счёт этого кто-то наживается за счёт общества, принуждая других платить больше рыночной стоимости.Задача государства и заключается в том, чтобы пресекать такие схемы когда кто-то один принуждает других к тому, на что они не давали добровольного согласия. Рынок должен быть свободным и каждый должен иметь право покупать то, что нужно и отказываться от того, что ему не нужно.Всевозможные "крыши" и "рейдеров" нужно убирать и наказывать, налоги снижать, убирать всяческие "услуги от которых нельзя отказаться". Разрешительные схемы ликвидировать, т.к. они создают преимущество одних перед другими - это нарушает рынок и создаёт условия для коррупции. И тогда появятся условия, когда частный бизнес начнёт строить заводы и развивать инфраструктуру.В общем на мой взгляд все проблемы от того, что используется принудиловка - загнать кого-то силой в неудобную схему, приносящую кому-то большой доход, в этом корень всех бед