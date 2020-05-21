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Уряд готує кредитну програму
"Нові гроші" - Шмигаль

Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:15

  vitaliy_berdinskikh написав:
  svetoch-10 написав:А завод построить? Создать рабочие места?

Государству? Совок рухнул в 1991 году. Теперь заводы строят капиталисты, а не ЦК КПСС.
  svetoch-10 написав:Но вы об этом расскажите сейчас Херсонским и Запорожским фермерам....

Государство срочно должно сделать для них колхоз. :mrgreen: И шарик будет рад.

Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком, лечитесь в больницах построенных тогда же..... Ах да! заводы вы распилили на металлолом - ну в школе в плохой совковой учились, поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл.....
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:24

Re: Уряд готує кредитну програму

  svetoch-10 написав:Только через 30 лет вы живете до сих пор в домах построенных совком

Да, и что?
  svetoch-10 написав:лечитесь в больницах построенных тогда же.....

Нет, в больницах построенных тогда можно разве что умирать. Как Евгений Кушнарев, подстреленный подельником на браконьерской вип-охоте. Предпочитаю пользоваться услугами страховых клиник, совершенно другой уровень.
  svetoch-10 написав:заводы вы распилили на металлолом... поэтому рычажки и педальки нажимать не умеем, проще порезать на металл

Ну так бывшие коммуняки и комсомольцы после отпочкования от империи ничего иного и не умели кроме как воровать и продавать ворованное. Так что чего удивляться.
  svetoch-10 написав:ну в школе в плохой совковой учились

Да, вот даже в свой полтинник иногда узнаю новые факты о войне которую у нас зачемто называли ВОВ и которую мы собственно и начали в паре с нацистами.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 08:07

  svetoch-10 написав:но собственно суть не в этом, государство (в нашем конкретном случае - Украина) где в вашем ответе (его действия, планы и т.п.)?


Задача государства - не вмешиваться в рыночные отношения, сокращать налоги и чиновников, сокращать расходы бюджета. И пресекать попытки отдельных личностей принудить остальных к чему-либо, в том числе и используя механизмы государства в личных корыстных целях.

Например - ктото использует государство (законы), чтобы заставить остальных платить за что-то в 10 раз больше. Не будь этих законов, действовал-бы рыночный закон, все покупали-бы по той цене которая их устраивает. Естественно тот кто производит качественные и дешёвые товары или производит дешёвую электроэнергию, имел-бы преимущество за счёт низкой себестоимости и высокго спроса. Однако с помощью законов ктото создаёт схемы, которые заставляют платить общество больше, чем оно могло бы платить в условиях рынка. За счёт этого кто-то наживается за счёт общества, принуждая других платить больше рыночной стоимости.

Задача государства и заключается в том, чтобы пресекать такие схемы когда кто-то один принуждает других к тому, на что они не давали добровольного согласия. Рынок должен быть свободным и каждый должен иметь право покупать то, что нужно и отказываться от того, что ему не нужно.

Всевозможные "крыши" и "рейдеров" нужно убирать и наказывать, налоги снижать, убирать всяческие "услуги от которых нельзя отказаться". Разрешительные схемы ликвидировать, т.к. они создают преимущество одних перед другими - это нарушает рынок и создаёт условия для коррупции. И тогда появятся условия, когда частный бизнес начнёт строить заводы и развивать инфраструктуру. :)

В общем на мой взгляд все проблемы от того, что используется принудиловка - загнать кого-то силой в неудобную схему, приносящую кому-то большой доход, в этом корень всех бед :roll:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 08:53

  Амвросий написав:
  svetoch-10 написав:но собственно суть не в этом, государство (в нашем конкретном случае - Украина) где в вашем ответе (его действия, планы и т.п.)?


Задача государства - не вмешиваться в рыночные отношения, сокращать налоги и чиновников, сокращать расходы бюджета. И пресекать попытки отдельных личностей принудить остальных к чему-либо, в том числе и используя механизмы государства в личных корыстных целях.

Например - ктото использует государство (законы), чтобы заставить остальных платить за что-то в 10 раз больше. Не будь этих законов, действовал-бы рыночный закон, все покупали-бы по той цене которая их устраивает. Естественно тот кто производит качественные и дешёвые товары или производит дешёвую электроэнергию, имел-бы преимущество за счёт низкой себестоимости и высокго спроса. Однако с помощью законов ктото создаёт схемы, которые заставляют платить общество больше, чем оно могло бы платить в условиях рынка. За счёт этого кто-то наживается за счёт общества, принуждая других платить больше рыночной стоимости.

Задача государства и заключается в том, чтобы пресекать такие схемы когда кто-то один принуждает других к тому, на что они не давали добровольного согласия. Рынок должен быть свободным и каждый должен иметь право покупать то, что нужно и отказываться от того, что ему не нужно.

Всевозможные "крыши" и "рейдеров" нужно убирать и наказывать, налоги снижать, убирать всяческие "услуги от которых нельзя отказаться". Разрешительные схемы ликвидировать, т.к. они создают преимущество одних перед другими - это нарушает рынок и создаёт условия для коррупции. И тогда появятся условия, когда частный бизнес начнёт строить заводы и развивать инфраструктуру. :)

В общем на мой взгляд все проблемы от того, что используется принудиловка - загнать кого-то силой в неудобную схему, приносящую кому-то большой доход, в этом корень всех бед :roll:



Задача государства стратегическое планирование развития государства и забота о благосостоянии граждан и вмешательство в рыночные отношения для реализации выше сказанного.....
ВОбщем такие как вы нужны сейчас в Украине......
svetoch-10
 
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