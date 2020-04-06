Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі одним з найдорожчих у світі.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 16:13
В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі одним з найдорожчих у світі.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:09
Казалось бы, чего уж проще:
- смотрим КТО из чиновников все эти годы там "строил"
- смотрим ЧТО они имеют в своей собственности
- сверяем их расходы с доходами за это время
- в 99% случаях получаем БИНГО.
Подключаем на максимум ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶у̶ю̶ ̶д̶о̶и̶л̶ь̶н̶у̶ю̶ ̶м̶а̶ш̶и̶н̶у̶ правоохранительную систему....
Вместо этого "внутри себя" опять провели мутный тендер еще на 450 миллионов долларов и получили очередное уголовное дело.
Наш "чиновник" неисправим. Горбатого... как говорится.
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