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В Укравтодорі назвали будівництво
мостів у Запоріжжі...

В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:13

В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В Укравтодорі назвали будівництво мостів у Запоріжжі одним з найдорожчих у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:09

Казалось бы, чего уж проще:
- смотрим КТО из чиновников все эти годы там "строил"
- смотрим ЧТО они имеют в своей собственности
- сверяем их расходы с доходами за это время
- в 99% случаях получаем БИНГО.
Подключаем на максимум ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶у̶ю̶ ̶д̶о̶и̶л̶ь̶н̶у̶ю̶ ̶м̶а̶ш̶и̶н̶у̶ правоохранительную систему....

Вместо этого "внутри себя" опять провели мутный тендер еще на 450 миллионов долларов и получили очередное уголовное дело.

Наш "чиновник" неисправим. Горбатого... как говорится.
EKO
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