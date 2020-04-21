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Нацбанк очікує до кінця року
зниження облікової ставки до 7%

Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:34

Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк очікує подальшого зниження облікової ставки до 7% упродовж цього року.

Дивися повний текст Нацбанк очікує до кінця року зниження облікової ставки до 7%.
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 16:34

Заканчивается эра депозитов
dimonasvilli
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