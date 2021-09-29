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Шукаю партнера в бізнес

Шукаю партнера в бізнес
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:35

Кредитуем под залог недвижимости. 0689800522 Юля.
ylia_finans
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 12:17

ylia_finans квартиру я могу и в банке заложить, но пока ищу реального партнера.
3xl_xxxl
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Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 15:18

Шукаю партнера в бізнес

Нове інноваційне виробництво не маюче аналогів на території України у стані готовності 80% потребує залучення додаткових коштів для дооснащення обладнанням та пуску. Виробництво у галузі переробки промислових технологічних відходів олійно-жирової промисловості (виробництво рослинного віску, дистильованого гліцерину, дистильованих жирних кислот, адсорбентів для рафінації олій, сухого лецитину та іншого). Необхідна докапіталізація у 50000$. Після надходження коштів пуск на протязі 1-2 місяців. Окупність 1 рік. Можемо розглянути дольову участь у підприємстві.
3xl_xxxl
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Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:14

100% ГОДОВЫХ? вам ко мне. ЧИТАЕМ, ПИШЕМ, ВКЛАДЫВАЕМ

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наши документы смотрите по ссылке https://fex.net/ru/s/lksp7ez
звоните 068-2517250 Павел
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:22

Ищем партнеров для продажи авто запчастей

Ищем партнеров для продажи авто запчастей
Компания Depotop приглашает к сотрудничеству партнеров, дилеров, частных предпринимателей работающих по направлению реализации автомобильных запчастей, турбокомпрессоров по всей Украине. Мы ищем партнеров, которые:
- имеют опыт работы в сфере автомобильных запчастей и/или обслуживания автомобилей, и готов рассматривать новые, перспективные направления для расширения своего бизнеса.
- заинтересованы в надежном поставщике авто запчастей и долгосрочном сотрудничестве;
- предлагаем партнерство по схеме «дропшиппинг Украина автозапчасти».
Преимущества работы с нами:
- возможность работы с ведущими производителями авто запчастей из Европы и Китая;
- 100 % удовлетворение спроса потребителей с помощью оригинальных и не оригинальных запчастей;
- высококлассная команда профессионалов при работе с оригинальными и не оригинальными запчастями;
- наличие запчастей на центральном складе в городе Харьков;
- отработанная система логистики, которая позволяет в кратчайшие сроки доставлять авто запчасти, турбины из Европы и Китая в Украину и распределять по Харькову и регионам;
- сертифицированная продукция с гарантийной поддержкой от 6 до 12 месяцев.
Наша компания использует индивидуальный подход к каждому из наших партнеров. Мы всегда открыты любым предложениям и готовы сотрудничать на взаимовыгодных и долгосрочных условиях. Тел: 066-575-36-08, 067-689-78-95, https://depotop.com.ua
depotop
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:28

Ищу партнёра для продвижения веб-приложения

Суть: есть базовое приложение с точками на карте
скриншот https://i.imgur.com/2Gwonz3.png https://i.imgur.com/8GsiYnD.png
URL https://belligerent-song-4456.glideapp.io/
Оно будет затачиваться под задачу, например – площадка для магазинов и пользователе;
Магазины платят за размещение, плановый тариф 33-50 $ в мес.; пользователи могут найти «точку» рядом;

Сейчас нужно деньги на рекламу и оплату конструктора; стоимость конструктора от 32 $ в мес; ориентир на рекламу 150 дол/мес., раскрутка от 3 мес.
Через месяц я планирую сконвертировать то, что есть в мобильный инсталл;

Условия лояльные: ваша прибыль 49% от размещений магазинов в течении года; Приложение будет под Украину или СНГ.

Для связи можно писать на grandcazino@gmail.com
или https://www.linkedin.com/in/evgeniy-gribkov/
grandcazino
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