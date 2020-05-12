Шукаємо інвестора

Ждём инвесторов!
Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.
Климат в Виноградовском районе уникальный, почти без заморозков, а почвы лучшие в крае. Почвы - суглинки, супеси с вулканическими породами, оптимальны для изысканного вкуса садовых и огородных культур.
Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!
На данный момент идут посадки клубники, молодого картофеля, ярового чеснока. Озимый чеснок уже вылез и готовится к поездке в Гамбург на оптовый рынок! В планах - многое и высокорентабельное!
МЕЛКИМ ИНВЕСТОРАМ (от 100 тыс грн) - 100% годовых, выплачиваем взнос и проценты через 6 месяцев
КРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ (от 500 тыс долларов) - вхождение в акционерный капитал
ВСЕ ЛЕГАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, ПРОЗРАЧНО И РЕНТАБЕЛЬНО
полный контроль инвесторов над затратами, продажами и ходом полевых работ
урожай и финансовые риски страхуются
видео о нашем участке из ТВ программ:
основные документы смотрите по ссылке
жду вопросов, с ув - Павел 0682517250