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на тему Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!

Додано: Вів 10 бер, 2020 08:54 Шукаємо інвестора

Ждём инвесторов!



Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.



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Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!



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жду вопросов, с ув - Павел 0682517250 Крупнейший в Закарпатье частный участок земли - бывший совхоз-завод 2062 га земли в постоянном вечном пользовании.Ждём инвесторов!Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.Климат в Виноградовском районе уникальный, почти без заморозков, а почвы лучшие в крае. Почвы - суглинки, супеси с вулканическими породами, оптимальны для изысканного вкуса садовых и огородных культур.Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!На данный момент идут посадки клубники, молодого картофеля, ярового чеснока. Озимый чеснок уже вылез и готовится к поездке в Гамбург на оптовый рынок! В планах - многое и высокорентабельное!МЕЛКИМ ИНВЕСТОРАМ (от 100 тыс грн) - 100% годовых, выплачиваем взнос и проценты через 6 месяцевКРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ (от 500 тыс долларов) - вхождение в акционерный капиталВСЕ ЛЕГАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, ПРОЗРАЧНО И РЕНТАБЕЛЬНОполный контроль инвесторов над затратами, продажами и ходом полевых работурожай и финансовые риски страхуютсявидео о нашем участке из ТВ программ:основные документы смотрите по ссылкежду вопросов, с ув - Павел 0682517250 SEVLUSHFOOD Повідомлень: 3 З нами з: 08.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 кві, 2020 00:05 Инвестор в работающий бизнес(веб-сайт, интеллектуальные услу



Контакты:



E-mail: kmsg0001@gmail.com

Telegram: @Circumlocution

Телефон: 0980851866



Презентация проекта и финансовая таблица прилагаются. Ищу инвестора в активный интернет-проект(предоставление интеллектуальных услуг), приносящий доход.Презентация проекта и финансовая таблица прилагаются. kmsg0001

Повідомлень: 1 З нами з: 16.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 18:28 Шукаємо інвестора А суми до 100 тис. грн. не приймаються? gylkovskyi

Повідомлень: 1 З нами з: 13.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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