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Шукаємо інвестора

Шукаємо інвестора
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:54

Шукаємо інвестора

Крупнейший в Закарпатье частный участок земли - бывший совхоз-завод 2062 га земли в постоянном вечном пользовании.
Ждём инвесторов!

Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.

Климат в Виноградовском районе уникальный, почти без заморозков, а почвы лучшие в крае. Почвы - суглинки, супеси с вулканическими породами, оптимальны для изысканного вкуса садовых и огородных культур.

Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!

На данный момент идут посадки клубники, молодого картофеля, ярового чеснока. Озимый чеснок уже вылез и готовится к поездке в Гамбург на оптовый рынок! В планах - многое и высокорентабельное!

МЕЛКИМ ИНВЕСТОРАМ (от 100 тыс грн) - 100% годовых, выплачиваем взнос и проценты через 6 месяцев

КРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ (от 500 тыс долларов) - вхождение в акционерный капитал

ВСЕ ЛЕГАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, ПРОЗРАЧНО И РЕНТАБЕЛЬНО

полный контроль инвесторов над затратами, продажами и ходом полевых работ

урожай и финансовые риски страхуются

видео о нашем участке из ТВ программ:

https://transkarpatia.net/transcarpathi ... lvdeo.html

https://pershij.com.ua/kyzyl-brend-sela ... onu-video/

основные документы смотрите по ссылке https://fex.net/ru/s/lksp7ez
жду вопросов, с ув - Павел 0682517250
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 00:05

Инвестор в работающий бизнес(веб-сайт, интеллектуальные услу

Ищу инвестора в активный интернет-проект(предоставление интеллектуальных услуг), приносящий доход.

Контакты:

E-mail: kmsg0001@gmail.com
Telegram: @Circumlocution
Телефон: 0980851866

Презентация проекта и финансовая таблица прилагаются.
kmsg0001
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:28

Шукаємо інвестора

А суми до 100 тис. грн. не приймаються?
gylkovskyi
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