RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Розміщення коштів
/
Шукаємо інвестора

Шукаємо інвестора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:53

Шукаю проекти для інвестування

Ювелирные изделия из золота и серебра
ищу инвестора ! Доход от 104 до 380 % годовых
выплаты еженедельно , официальное оформление
IrenaGold
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:54

Шукаємо інвестора

Крупнейший в Закарпатье частный участок земли - бывший совхоз-завод 2062 га земли в постоянном вечном пользовании.
Ждём инвесторов!

Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.

Климат в Виноградовском районе уникальный, почти без заморозков, а почвы лучшие в крае. Почвы - суглинки, супеси с вулканическими породами, оптимальны для изысканного вкуса садовых и огородных культур.

Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!

На данный момент идут посадки клубники, молодого картофеля, ярового чеснока. Озимый чеснок уже вылез и готовится к поездке в Гамбург на оптовый рынок! В планах - многое и высокорентабельное!

МЕЛКИМ ИНВЕСТОРАМ (от 100 тыс грн) - 100% годовых, выплачиваем взнос и проценты через 6 месяцев

КРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ (от 500 тыс долларов) - вхождение в акционерный капитал

ВСЕ ЛЕГАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, ПРОЗРАЧНО И РЕНТАБЕЛЬНО

полный контроль инвесторов над затратами, продажами и ходом полевых работ

урожай и финансовые риски страхуются

видео о нашем участке из ТВ программ:

https://transkarpatia.net/transcarpathi ... lvdeo.html

https://pershij.com.ua/kyzyl-brend-sela ... onu-video/

основные документы смотрите по ссылке https://fex.net/ru/s/lksp7ez
жду вопросов, с ув - Павел 0682517250
SEVLUSHFOOD
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 00:05

Инвестор в работающий бизнес(веб-сайт, интеллектуальные услу

Ищу инвестора в активный интернет-проект(предоставление интеллектуальных услуг), приносящий доход.

Контакты:

E-mail: kmsg0001@gmail.com
Telegram: @Circumlocution
Телефон: 0980851866

Презентация проекта и финансовая таблица прилагаются.
kmsg0001
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:28

Шукаємо інвестора

А суми до 100 тис. грн. не приймаються?
gylkovskyi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 04:11

Суммі от 100 тіс грн

gylkovskyi
Суммы от 100 тыс грн не менее смотрите сайт Sevlushfoods.com
SEVLUSHFOOD
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 16:24

Шукаємо інвесторів https://shss9358.wixsit

Шукаємо інвесторів для сільського господарства, переходимо читаємо https://shss9358.wixsite.com/website
shss9358
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:28

Терминалы пополнения Moneybox

Всем привет. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с франшизой терминалов пополнения Moneybox? Поделитесь опытом. Окупается ли? Какие есть плюсы/минусы, подводные камни?

Имею ввиду людей которые купили себе терминал и установили в магазине/тц.
JayJay
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17271)
11.10.2020 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.