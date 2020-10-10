Ювелирные изделия из золота и серебра
ищу инвестора ! Доход от 104 до 380 % годовых
выплаты еженедельно , официальное оформление
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:53
Шукаю проекти для інвестування
Ювелирные изделия из золота и серебра
ищу инвестора ! Доход от 104 до 380 % годовых
выплаты еженедельно , официальное оформление
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:54
Шукаємо інвестора
Крупнейший в Закарпатье частный участок земли - бывший совхоз-завод 2062 га земли в постоянном вечном пользовании.
Ждём инвесторов!
Через два-три года стоимость объекта составит до 40 млн долларов, а ежегодная прибыль до 3 млн долларов., что является уникальной инвествозможностью для реального бизнеса.
Климат в Виноградовском районе уникальный, почти без заморозков, а почвы лучшие в крае. Почвы - суглинки, супеси с вулканическими породами, оптимальны для изысканного вкуса садовых и огородных культур.
Правительство Украины возмещает до 100% затрат на засев многолетних насаждений!
На данный момент идут посадки клубники, молодого картофеля, ярового чеснока. Озимый чеснок уже вылез и готовится к поездке в Гамбург на оптовый рынок! В планах - многое и высокорентабельное!
МЕЛКИМ ИНВЕСТОРАМ (от 100 тыс грн) - 100% годовых, выплачиваем взнос и проценты через 6 месяцев
КРУПНЫМ ИНВЕСТОРАМ (от 500 тыс долларов) - вхождение в акционерный капитал
ВСЕ ЛЕГАЛЬНО, ОФИЦИАЛЬНО, ПРОЗРАЧНО И РЕНТАБЕЛЬНО
полный контроль инвесторов над затратами, продажами и ходом полевых работ
урожай и финансовые риски страхуются
видео о нашем участке из ТВ программ:
основные документы смотрите по ссылке
жду вопросов, с ув - Павел 0682517250
Додано: Чет 16 кві, 2020 00:05
Инвестор в работающий бизнес(веб-сайт, интеллектуальные услу
Ищу инвестора в активный интернет-проект(предоставление интеллектуальных услуг), приносящий доход.
Контакты:
E-mail: kmsg0001@gmail.com
Telegram: @Circumlocution
Телефон: 0980851866
Презентация проекта и финансовая таблица прилагаются.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:28
Шукаємо інвестора
А суми до 100 тис. грн. не приймаються?
Додано: Нед 17 тра, 2020 04:11
Суммі от 100 тіс грн
gylkovskyi
Суммы от 100 тыс грн не менее смотрите сайт Sevlushfoods.com
Додано: Чет 21 тра, 2020 16:24
Шукаємо інвесторів https://shss9358.wixsit
Шукаємо інвесторів для сільського господарства, переходимо читаємо
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:28
Терминалы пополнения Moneybox
Всем привет. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с франшизой терминалов пополнения Moneybox? Поделитесь опытом. Окупается ли? Какие есть плюсы/минусы, подводные камни?
Имею ввиду людей которые купили себе терминал и установили в магазине/тц.
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