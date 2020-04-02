У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...

Додано: Чет 23 кві, 2020 17:55

главу

антикоррупционного

осудили за коррупцию

суда

Ну так бы сразу и сказали , что у нас президент-альфонс, живущий на частичном содержании у женщины в обмен на интимные отношения и на какие-то другие личные услуги.На фоне этого факта, тема самолета в подарок от султана осталась не раскрыта. За какие такие услуги?ПыСы И отмазали Зе ну так себе, неубедительно.Ведь, по их словам, это был частный визит за счет жены.А это значит только одно: как гражданин, не президент, Зеленскийне имел права в своих личных целях пользоваться самолетомСытника,национальногобюро, за такое же точно "бесплатное" времяпровождение ужеТеперь стало понятно, почему Зеленский за 5 месяцев никак на это решениене отреагировал и не поднял вопрос перед всей страной о маразматичности такой ситуации.Ворон ворону... как говорится.Даа, дела...