Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Олександр Новіков.
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати відпочинок в Омані.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 17:55
У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати відпочинок в Омані.
Додано: Чет 23 кві, 2020 17:55
Ну так бы сразу и сказали , что у нас президент-альфонс, живущий на частичном содержании у женщины в обмен на интимные отношения и на какие-то другие личные услуги.
На фоне этого факта, тема самолета в подарок от султана осталась не раскрыта. За какие такие услуги?
ПыСы И отмазали Зе ну так себе, неубедительно.
Ведь, по их словам, это был частный визит за счет жены.
А это значит только одно: как гражданин, не президент, Зеленский при возвращении с частного отдыха не имел права в своих личных целях пользоваться самолетом предоставленном государству Украина государством Оман.
Сытника, главу национального антикоррупционного бюро, за такое же точно "бесплатное" времяпровождение уже осудили за коррупцию.
Теперь стало понятно, почему Зеленский за 5 месяцев никак на это решение суда не отреагировал и не поднял вопрос перед всей страной о маразматичности такой ситуации.
Ворон ворону... как говорится.
Даа, дела...
Додано: Чет 23 кві, 2020 17:59
Re: У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...
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