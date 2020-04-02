RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НАЗК пояснили, чому Зеленський
може не декларувати...

У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:55

У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Олександр Новіков.

Дивися повний текст У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати відпочинок в Омані.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:55

Ну так бы сразу и сказали , что у нас президент-альфонс, живущий на частичном содержании у женщины в обмен на интимные отношения и на какие-то другие личные услуги.


На фоне этого факта, тема самолета в подарок от султана осталась не раскрыта. За какие такие услуги?

ПыСы И отмазали Зе ну так себе, неубедительно.

Ведь, по их словам, это был частный визит за счет жены.

А это значит только одно: как гражданин, не президент, Зеленский при возвращении с частного отдыха не имел права в своих личных целях пользоваться самолетом предоставленном государству Украина государством Оман.

Сытника, главу национального антикоррупционного бюро, за такое же точно "бесплатное" времяпровождение уже осудили за коррупцию.

Теперь стало понятно, почему Зеленский за 5 месяцев никак на это решение суда не отреагировал и не поднял вопрос перед всей страной о маразматичности такой ситуации.
Ворон ворону... как говорится.

Даа, дела... :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2974 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:59

Re: У НАЗК пояснили, чому Зеленський може не декларувати...

  EKO написав:Даа, дела... :evil:


Болото можно или осушить или оно и будет вонять все больше.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9495
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2057 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам
R2 » П'ят 24 кві, 2020 03:51
1 26
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 03:52
yamamoto
Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника
R2 » Сер 22 кві, 2020 20:03
3 293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 12:20
alex77
Зеленський хоче залишити заробітчан в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 02 кві, 2020 10:27
25 2156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 04:00
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.