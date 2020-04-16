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Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в...
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Додано: Чет 23 кві, 2020 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов, який кілька місяців отримував надбавку в 600% окладу, незважаючи на дикі величезні недобори митниці, в березні отримав по 79,8 тис. гривень надбавки за інтенсивність роботи і за виконання особливо тяжкої роботи.
Дивися повний текст Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в 6,5 разів
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R2
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Додано: Чет 23 кві, 2020 17:58
выглядит как справедливая оплата за прозрачность главы ключевого органа.
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kievprofit11
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:35
Особенно цинично выглядят доплаты за интенсивность и особо тяжелую работу при огромных недоборах таможни.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 23 кві, 2020 19:02
Он еще живой...
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Aqaz123
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:09
фукс не може працювати безкоштовно.
він правда не сидітиме як автентичний зіц-прєдсєдатєль фукс.
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igorbuda52
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Додано: Чет 23 кві, 2020 21:47
kievprofit11 написав:
выглядит как справедливая оплата за прозрачность главы ключевого органа.
А Ваш коммент выглядит, как отмазка
Зелене болото
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sergnemo68
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Додано: Чет 23 кві, 2020 22:14
sergnemo68 написав:
А Ваш коммент выглядит, как отмазка
Нет. Выглядит как проплаченный.
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di2gard
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