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Глава Митниці Нефьодов надбавками
збільшив собі оклад в...

Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 17:57

Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов, який кілька місяців отримував надбавку в 600% окладу, незважаючи на дикі величезні недобори митниці, в березні отримав по 79,8 тис. гривень надбавки за інтенсивність роботи і за виконання особливо тяжкої роботи.

Дивися повний текст Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в 6,5 разів.
R2
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выглядит как справедливая оплата за прозрачность главы ключевого органа.
kievprofit11
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:35

Особенно цинично выглядят доплаты за интенсивность и особо тяжелую работу при огромных недоборах таможни.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 19:02

Он еще живой...
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:09

фукс не може працювати безкоштовно.
він правда не сидітиме як автентичний зіц-прєдсєдатєль фукс.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:47

  kievprofit11 написав:выглядит как справедливая оплата за прозрачность главы ключевого органа.

А Ваш коммент выглядит, как отмазка
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:14

  sergnemo68 написав:А Ваш коммент выглядит, как отмазка

Нет. Выглядит как проплаченный.
di2gard
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