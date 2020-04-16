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Глава Митниці Нефьодов надбавками
збільшив собі оклад в...

Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:59

  trololo написав:очень скромная зп для такой должности

По з.плате согласен, но уж слишком надбавки хороши, особенно, учитывая проделанную работу.
aleksandr-musienko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:29

aleksandr-musienko , по-вашему, лучше когда глава таможни получает 10 тысяч, но каким-то образом скупает виллы, квартиры,машины и т.д.?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:34

  maksymzp88 написав:aleksandr-musienko , по-вашему, лучше когда глава таможни получает 10 тысяч, но каким-то образом скупает виллы, квартиры,машины и т.д.?

Он и так их будет скупать, нужно только подождать.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:15

maksymzp88, вот прямо сходу назову несколько причин - элементарная жадность, "все побежали и я побежал", уверенность в безнаказанности (в самом худшем случае просто - "не прокатило"), чтобы потом в случае крупных покупок была отмазка - это не за взятки, а за честно заработанное.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:18

  maksymzp88 написав:aleksandr-musienko , по-вашему, лучше когда глава таможни получает 10 тысяч, но каким-то образом скупает виллы, квартиры,машины и т.д.?

астрономическая ЗП (включая премии и т.д. и т.п.) это далеко не панацея от взяток.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:25

  RomanTik написав:
  maksymzp88 написав:aleksandr-musienko , по-вашему, лучше когда глава таможни получает 10 тысяч, но каким-то образом скупает виллы, квартиры,машины и т.д.?

астрономическая ЗП (включая премии и т.д. и т.п.) это далеко не панацея от взяток.

А мизерная ЗП (за исключением, если это не собственное решение работать за символическую 1 грн) - это гарантия, что туда идут только за взятками.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:52

Статья ни о чем.
Название в лучших традициях народного популизма.
Но хуже глупой статьи могут быть комментарии к ней.
.
Увольте 10 идиотов и заплатите ему миллион в месяц.
Не справиться - наймите другого на этот же миллион.
Особо озабоченные тогда перестатнут брызгать слюной и захлебнутся ею.
.
Вопрос не в ЗП Нефедова, Коболева и пр., а в том, почему вы это обсуждаете.
lauder7
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:19

Faceless, вы оправдываете неправомерно получаемые госчиновниками премии? вроде как ЗП в 100 к (без учета этих премий) не является "мизерной". А вот интенсивности работы что-то не заметно. Так за что премия?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:23

Re: Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в.

  lauder7 написав:Увольте 10 идиотов и заплатите ему миллион в месяц.
Не справиться - наймите другого на этот же миллион.
Особо озабоченные тогда перестатнут брызгать слюной и захлебнутся ею.
.


наймите меня, ..ля буду - справлюсь! Ну а если вдруг нет - не беда, за 1 млн готов попробовать )))
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 03:57

Никто не озадачен вопросом - кто и за сколько выкупил себе его кресло?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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