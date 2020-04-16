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Глава Митниці Нефьодов надбавками
збільшив собі оклад в...

Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі оклад в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:33

  swan forever написав:Никто не озадачен вопросом - кто и за сколько выкупил себе его кресло?

Нет конечно: вы сильно озадачены вопросом "кто сейчас король Уганды?"? -- или ваше предложение не приняли?
_hunter
 
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