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ПФ спрямував мільярди на
виплату "президентської" тисячі

ПФ спрямував мільярди на виплату "президентської" тисячі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:10

ПФ спрямував мільярди на виплату "президентської" тисячі

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень.

Дивися повний текст ПФ спрямував мільярди на виплату \"президентської\" тисячі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:11

Очень популистское решение. Оосбенно когда доходы работающих и налоговые поступления падают, дефицит бюджета и падение экономики без преувеличения гигантские.
Это примерно то же, как в Штатах растёт рынок акций на фоне их выкупа Федрезервом, а на улице уже 22 млн. новых безработных американцев.
detec
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 19:31

Re: ПФ спрямував мільярди на виплату

Что меня умиляет на этом сайте - всегда всем недовольны. В соседней теме, что налоги собирают - недовольны. Здесь о том, что их обратно народу раздают - тоже недовольны.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 21:49

  moveton написав:Что меня умиляет на этом сайте - всегда всем недовольны. В соседней теме, что налоги собирают - недовольны. Здесь о том, что их обратно народу раздают - тоже недовольны.


Это разные аспекты одной проблемы, так как собирают у одних, а раздают другим. Пенсионеры "довольны", бизнес нет.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:59

Giroi, ну так чем всё таки так плохо, что деньги отдадут именно пенсионерам? Они-то вряд ли массово ломанутся на них хатынки во Флориде покупать. Местному бизнесу деньги и отдадут. Про то, что для затыкания дыры в бюджете будут увеличивать налоги, я ничего не читал. Может меньше воровать будут?

Но я плохой экономист, да. "Надбавку к пенсии", которую из личного дохода отдаю родителям-пенсионерам, периодически только увеличиваю, хотя последние годы доход скорее уменьшается, а расходы и по другим статьям изрядно растут. Почему-то хочется, чтобы умерли не с голоду. Видимо, я тоже популист.
moveton
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