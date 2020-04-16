Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 гривень.
Дивися повний текст ПФ спрямував мільярди на виплату \"президентської\" тисячі.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:10
ПФ спрямував мільярди на виплату "президентської" тисячі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФ спрямував мільярди на виплату \"президентської\" тисячі.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:11
Очень популистское решение. Оосбенно когда доходы работающих и налоговые поступления падают, дефицит бюджета и падение экономики без преувеличения гигантские.
Это примерно то же, как в Штатах растёт рынок акций на фоне их выкупа Федрезервом, а на улице уже 22 млн. новых безработных американцев.
Додано: Чет 23 кві, 2020 19:31
Re: ПФ спрямував мільярди на виплату
Что меня умиляет на этом сайте - всегда всем недовольны. В соседней теме, что налоги собирают - недовольны. Здесь о том, что их обратно народу раздают - тоже недовольны.
Додано: Чет 23 кві, 2020 21:49
Додано: Чет 23 кві, 2020 22:59
Giroi, ну так чем всё таки так плохо, что деньги отдадут именно пенсионерам? Они-то вряд ли массово ломанутся на них хатынки во Флориде покупать. Местному бизнесу деньги и отдадут. Про то, что для затыкания дыры в бюджете будут увеличивать налоги, я ничего не читал. Может меньше воровать будут?
Но я плохой экономист, да. "Надбавку к пенсии", которую из личного дохода отдаю родителям-пенсионерам, периодически только увеличиваю, хотя последние годы доход скорее уменьшается, а расходы и по другим статьям изрядно растут. Почему-то хочется, чтобы умерли не с голоду. Видимо, я тоже популист.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 03:49
Надбавку ты для своих родителей делаешь со своих денег, а преЗедент пиарится за чужой счет. Вот если бы "он" выиграл какое-то дело, например у Коломойского, заставил того заплатить часть денег выведенных из Привата, а из них какую-то часть направил пенсионерам, никто б и слова не сказал.
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