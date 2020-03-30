RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чиновники ігнорують рішення
Президента стосовно...

Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36

Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники ігнорують рішення президента стосовно ЖК «Укрубуду». Інвестори змушені знову звертатись до Президента.

Дивися повний текст Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно «Укрбуду» - інвестори.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36

Инвестиции это риски, нужно быть готовым потерять деньги.
Не хочешь рисковать - покупай в готовом доме.

Если человек купил акции и прогорел, ему тоже создавать петицию?
А если хочешь квартиру, а денег нет, тоже петицию?

Я плачу налоги и не хочу, чтобы моими деньгами закрывали дыры таких зевак.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:26

Причому тут ваші гроші? Хоч статтю прочитайте. У нас свої кошти, ми здатні оплатити. Є новий забудовник. Проблема в тому, що чиновники блокують елементарні бюрократичні питання, а інколи і просто хочуть нажитись. А президент, в котрий раз, не виконує своїх обіцянок.
hulevich_o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:47

"Укрбуд" інвестори

Вы покупая продукт или фин.услугу тоже рискуете.И на налоги тех же инвесторов так же все происходит.Такие структуры как "Укрбуд",под контролем государства и именно государственные ведомства должны были интересоваться и поверьте интересовались их деятельностью.И именно чиновники и службы за взятки закрывали на все глаза.Это представитиле государства!!!А не личные наши с вами отношения на рынке.Каждый крупный бизнес на пульсе!!!По этому и пишутся питиции,что все погрязли и имели свои интересы и как обычно кинули плательщиков налогов и людей которые начинали все снова в условиях войны и так далее...Вы бы так реагировали на иные "питиции" мы просим защитить наши интересы за наши деньги,которые инвесторы заплатили и ещё готовы платить ,что бы получить свои квартиры,а не за ваши уплаченные налоги,если вы их платите.
molen83
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ризики ПриватБанку в суперечці з Суркісами стосовно...
R2 » Чет 16 кві, 2020 12:39
3 458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 18:31
mikola_oliynik
Суд відхилив апеляцію на рішення про виплату...
R2 » Сер 15 кві, 2020 17:29
5 445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 11:35
wwadim701
Міжбанк: рішення нардепів вплинуть на ринок
R2 » Пон 30 бер, 2020 12:29
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 12:29
finuser370

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.