Чиновники ігнорують рішення президента стосовно ЖК «Укрубуду». Інвестори змушені знову звертатись до Президента.
Дивися повний текст Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно «Укрбуду» - інвестори.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36
Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...
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Дивися повний текст Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно «Укрбуду» - інвестори.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36
Инвестиции это риски, нужно быть готовым потерять деньги.
Не хочешь рисковать - покупай в готовом доме.
Если человек купил акции и прогорел, ему тоже создавать петицию?
А если хочешь квартиру, а денег нет, тоже петицию?
Я плачу налоги и не хочу, чтобы моими деньгами закрывали дыры таких зевак.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:26
Причому тут ваші гроші? Хоч статтю прочитайте. У нас свої кошти, ми здатні оплатити. Є новий забудовник. Проблема в тому, що чиновники блокують елементарні бюрократичні питання, а інколи і просто хочуть нажитись. А президент, в котрий раз, не виконує своїх обіцянок.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:47
"Укрбуд" інвестори
Вы покупая продукт или фин.услугу тоже рискуете.И на налоги тех же инвесторов так же все происходит.Такие структуры как "Укрбуд",под контролем государства и именно государственные ведомства должны были интересоваться и поверьте интересовались их деятельностью.И именно чиновники и службы за взятки закрывали на все глаза.Это представитиле государства!!!А не личные наши с вами отношения на рынке.Каждый крупный бизнес на пульсе!!!По этому и пишутся питиции,что все погрязли и имели свои интересы и как обычно кинули плательщиков налогов и людей которые начинали все снова в условиях войны и так далее...Вы бы так реагировали на иные "питиции" мы просим защитить наши интересы за наши деньги,которые инвесторы заплатили и ещё готовы платить ,что бы получить свои квартиры,а не за ваши уплаченные налоги,если вы их платите.
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