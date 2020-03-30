Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...

Додано: Чет 23 кві, 2020 20:47

Вы покупая продукт или фин.услугу тоже рискуете.И на налоги тех же инвесторов так же все происходит.Такие структуры как "Укрбуд",под контролем государства и именно государственные ведомства должны были интересоваться и поверьте интересовались их деятельностью.И именно чиновники и службы за взятки закрывали на все глаза.Это представитиле государства!!!А не личные наши с вами отношения на рынке.Каждый крупный бизнес на пульсе!!!По этому и пишутся питиции,что все погрязли и имели свои интересы и как обычно кинули плательщиков налогов и людей которые начинали все снова в условиях войны и так далее...Вы бы так реагировали на иные "питиции" мы просим защитить наши интересы за наши деньги,которые инвесторы заплатили и ещё готовы платить ,что бы получить свои квартиры,а не за ваши уплаченные налоги,если вы их платите.