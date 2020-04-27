Чиновники ігнорують рішення президента стосовно ЖК «Укрубуду». Інвестори змушені знову звертатись до Президента.
Дивися повний текст Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно «Укрбуду» - інвестори.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36
Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно «Укрбуду» - інвестори.
Додано: Чет 23 кві, 2020 18:36
Инвестиции это риски, нужно быть готовым потерять деньги.
Не хочешь рисковать - покупай в готовом доме.
Если человек купил акции и прогорел, ему тоже создавать петицию?
А если хочешь квартиру, а денег нет, тоже петицию?
Я плачу налоги и не хочу, чтобы моими деньгами закрывали дыры таких зевак.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:26
Причому тут ваші гроші? Хоч статтю прочитайте. У нас свої кошти, ми здатні оплатити. Є новий забудовник. Проблема в тому, що чиновники блокують елементарні бюрократичні питання, а інколи і просто хочуть нажитись. А президент, в котрий раз, не виконує своїх обіцянок.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:47
"Укрбуд" інвестори
Вы покупая продукт или фин.услугу тоже рискуете.И на налоги тех же инвесторов так же все происходит.Такие структуры как "Укрбуд",под контролем государства и именно государственные ведомства должны были интересоваться и поверьте интересовались их деятельностью.И именно чиновники и службы за взятки закрывали на все глаза.Это представитиле государства!!!А не личные наши с вами отношения на рынке.Каждый крупный бизнес на пульсе!!!По этому и пишутся питиции,что все погрязли и имели свои интересы и как обычно кинули плательщиков налогов и людей которые начинали все снова в условиях войны и так далее...Вы бы так реагировали на иные "питиции" мы просим защитить наши интересы за наши деньги,которые инвесторы заплатили и ещё готовы платить ,что бы получить свои квартиры,а не за ваши уплаченные налоги,если вы их платите.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:05
Ключевое слово "пообещал"...
В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой».
Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:48
Почитайте внимательно петицию, там о деньгах речь не идет.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:45
Re: Чиновники ігнорують рішення Президента стосовно...
Прочитал петицию, с вопросом о деньгах я наверное погарячился. Прошу прощения.
Один пункт в петиции смущает:
Сейчас застраивают теретории парков, садиков, университетов, рубят деревья.
И куда увеличивать темпы застройки, уже нет места и инфраструктуры под новые дома...
Додано: Суб 25 кві, 2020 07:46
Как обычно, система чиновников на каждом уровне власти непоколебима ((
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:24
Зеленский плохой политик и медленно учится. Нефиг обещать обездоленным и кинутым. Пусть сами включают мозги, а то теперь на голову садятся за свои риски и это при том что им пообещали закрыть вопрос из средств Киевгорстроя. По большому счету помалкивали бы в тряпочку радуясь, что не послали. Но у нас так не принято, у нас нужно напрапом брать по примеру как с еврономерами.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:39
там чуть выше на подобный же ответ отвечали:
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