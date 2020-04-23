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Міжбанк: як вплинуло зниження
облікової ставки на ринок

Міжбанк: як вплинуло зниження облікової ставки на ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 19:10

Міжбанк: як вплинуло зниження облікової ставки на ринок

Пропонуємо до обговорення:
У четвер основну погоду на міжбанку зробили три фактори.

Дивися повний текст Міжбанк: як вплинуло зниження облікової ставки на ринок.
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