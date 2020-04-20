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Українцям, які звільнилися з
роботи за власним бажанням,...

Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:07

Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням,...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба зайнятості пом'якшила умови отримання матеріальної допомоги по безробіттю.

Дивися повний текст Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, виплачуватимуть допомогу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 20:07

хочу нагадати, що до 2009 року ця допомога виплачувалася, але з подачі премєрки тимошенко її припинили саме у 2009, коли накрило кризою.
другий премєр-народолюбець яценюк у 2014 році обклав податками пенсії і працюючих пенсіонерів.
це народна влада.
igorbuda52
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