Державна служба зайнятості пом'якшила умови отримання матеріальної допомоги по безробіттю.
Дивися повний текст Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, виплачуватимуть допомогу.
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Додано: Чет 23 кві, 2020 20:07
Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням,...
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Дивися повний текст Українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, виплачуватимуть допомогу.
Додано: Чет 23 кві, 2020 20:07
хочу нагадати, що до 2009 року ця допомога виплачувалася, але з подачі премєрки тимошенко її припинили саме у 2009, коли накрило кризою.
другий премєр-народолюбець яценюк у 2014 році обклав податками пенсії і працюючих пенсіонерів.
це народна влада.
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