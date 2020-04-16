RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд працює над створенням
нових робочих місць

Уряд працює над створенням нових робочих місць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 22:09

Уряд працює над створенням нових робочих місць

Пропонуємо до обговорення:
Уряд працює над створенням нових робочих місць, щоб люди після пом’якшення та завершення карантину могли вийти на роботу.

Дивися повний текст Уряд працює над створенням нових робочих місць.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87891
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд готує кредитну програму "Нові гроші" - Шмигаль
R2 » Чет 23 кві, 2020 16:06
4 314
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 22:44
alemar0905
За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі
R2 » Нед 19 кві, 2020 15:52
1 428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 15:52
Всюдиносапхайчик
Цьогоріч держава не закриватиме нових шахт — Міненерго
R2 » Чет 16 кві, 2020 17:54
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 17:54
serj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.