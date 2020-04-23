Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:10
Все домашние животные тоже являются источником очень опасных болезней.
И раньше и сейчас от этих болячек гибнет много людей.
Вот для примера ознакомтесь с продукцией Херсонской биофабрики, которая производит вакцины для животных
Чума, оспа, сибирская язва и т.д. все они имеют природные очаги и многие опасны до сих пор.
Китайцы стали массово кушать новые виды животных, которые являются очагами новых опасных штаммов заразы.
Причем нужды в этих источниках мяса нет, это статусная еда, которая сильно распространилась в последнее время.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:20
Faceless, так и китайцы вроде зверушек не живьем едят.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:30
Есть такой продукт сало.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:36
Re: Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавіру
Правильно: устроить им ядерную зиму! А то расплодились, понимаешь ли... хуже тараканов. Вопрос только в одном - Юго-Восточная Азия исторически является очагом всяких эпидемий (чума, холера, тиф все оттуда приходили, разве, что только испанка вроде не оттуда пошла, а из США, кстати), что делать с возбудителями, которые там естественным образом размножаются? Летучие мыши с тараканами и крысы всякие, они ж падлюки - выживут...
Востаннє редагувалось Radon в П'ят 24 кві, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:40
Ссылку в студию с куском вставленного генома. Вот туту дядька, как по мне, грамотно рассказывает и показывает, как те кому интересно может копаться в геноме короновируса
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:05
Re: Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавіру
Википедия - это конечно не научный авторитет. Но там, под статеечками, список источников имеется, можете поподробнее ознакомится:
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:14
Запретить продавать эту живность на рынках и в ресторанах.
Кушать конечно будут, но риск передачи инфекции людям снизится на порядки.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:31
Докажут єлементарно о вранье Китая и ВОЗ именно о последствиях коронавируса.
Для любого здравомысмлящего человека бросалось в глаза несоответствие между введенным карантином в 11-млонный город и мизерным количеством заявляемых на весь мир количества жертв коронавируса
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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