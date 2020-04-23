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Штат Міссісіпі планує судитися
з Китаєм через коронавірус

Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:37

Точно доказать уже никто ничего не сможет...
rytton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:10

  RomanTik написав:ну так тогда и свинок тоже кушать нельзя (свинной грип) и птичек (куриный грип).


Все домашние животные тоже являются источником очень опасных болезней.
И раньше и сейчас от этих болячек гибнет много людей.

Вот для примера ознакомтесь с продукцией Херсонской биофабрики, которая производит вакцины для животных


Чума, оспа, сибирская язва и т.д. все они имеют природные очаги и многие опасны до сих пор.

Китайцы стали массово кушать новые виды животных, которые являются очагами новых опасных штаммов заразы.
Причем нужды в этих источниках мяса нет, это статусная еда, которая сильно распространилась в последнее время.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:20

Faceless, так и китайцы вроде зверушек не живьем едят.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:30

  Faceless написав:
  RomanTik написав:ну так тогда и свинок тоже кушать нельзя (свинной грип) и птичек (куриный грип).

Сырыми их и так кушать не стоит, а после термической обработки опасности нет

Есть такой продукт сало.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:36

Re: Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавіру

  hno3 написав:Трамп понятное дело сильно зафейлил, но с китайцами тоже что то делать нужно.
Правильно: устроить им ядерную зиму! А то расплодились, понимаешь ли... хуже тараканов. Вопрос только в одном - Юго-Восточная Азия исторически является очагом всяких эпидемий (чума, холера, тиф все оттуда приходили, разве, что только испанка вроде не оттуда пошла, а из США, кстати), что делать с возбудителями, которые там естественным образом размножаются? Летучие мыши с тараканами и крысы всякие, они ж падлюки - выживут...
Востаннє редагувалось Radon в П'ят 24 кві, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:40

  _hunter написав:
  hno3 написав:Radon

Трамп понятное дело сильно зафейлил, но с китайцами тоже что то делать нужно.


Кроновирус имеет природный очаг, это летучии мыши, а китайцы очень любят кушать зверушек, с которых этот вирус будет регулярно приходить(и уже приходил вот ссылка)

С рынками животных в Китае нужно что то делать, иначе всем хана.

Была пара/тройка статей по исследованию генома -- там есть парочка нехарактерных (и явно выделяющихся) вставок -- что намекает на искуственную модификацию.

Ссылку в студию с куском вставленного генома. Вот туту дядька, как по мне, грамотно рассказывает и показывает, как те кому интересно может копаться в геноме короновируса https://www.youtube.com/watch?v=KPBMZrrD8pY и сравнить куски. Ну и так как программирование генома пока не осилили, должен быть или известный кусок, взятый откуда-то или это бред.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:55

  Radon написав:Юго-Восточная Азия исторически является очагом всяких эпидемий (чума, холера, тиф,

Ссылку в студию, что пришло именно от туда. В те времена эти болезни были в Азии, Европе и Африке, а время в пути было гораздо больше чем инкубационный период.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:05

Re: Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавіру

  ssnet написав:Ссылку в студию, что пришло именно от туда.
Википедия - это конечно не научный авторитет. Но там, под статеечками, список источников имеется, можете поподробнее ознакомится:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BC%D1%8B
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:14

  Radon написав:что делать с возбудителями, которые там естественным образом размножаются? Летучие мыши с тараканами и крысы всякие, они ж падлюки - выживут...


Запретить продавать эту живность на рынках и в ресторанах.
Кушать конечно будут, но риск передачи инфекции людям снизится на порядки.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:31

  rytton написав:Точно доказать уже никто ничего не сможет...

Докажут єлементарно о вранье Китая и ВОЗ именно о последствиях коронавируса.
Для любого здравомысмлящего человека бросалось в глаза несоответствие между введенным карантином в 11-млонный город и мизерным количеством заявляемых на весь мир количества жертв коронавируса
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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