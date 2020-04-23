RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штат Міссісіпі планує судитися
з Китаєм через коронавірус

Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:23

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  hno3 написав:Radon

Трамп понятное дело сильно зафейлил, но с китайцами тоже что то делать нужно.


Кроновирус имеет природный очаг, это летучии мыши, а китайцы очень любят кушать зверушек, с которых этот вирус будет регулярно приходить(и уже приходил вот ссылка)

С рынками животных в Китае нужно что то делать, иначе всем хана.

Была пара/тройка статей по исследованию генома -- там есть парочка нехарактерных (и явно выделяющихся) вставок -- что намекает на искуственную модификацию.

Ссылку в студию с куском вставленного генома. Вот туту дядька, как по мне, грамотно рассказывает и показывает, как те кому интересно может копаться в геноме короновируса https://www.youtube.com/watch?v=KPBMZrrD8pY и сравнить куски. Ну и так как программирование генома пока не осилили, должен быть или известный кусок, взятый откуда-то или это бред.

Пожалуйста:
habr.com/ru/post/497956/
_hunter
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 19:30

  Radon написав:
  ssnet написав:Ссылку в студию, что пришло именно от туда.
Википедия - это конечно не научный авторитет. Но там, под статеечками, список источников имеется, можете поподробнее ознакомится:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BC%D1%8B

Первая пандемия
Первая — «Юстинианова чума», началась в Египте, опустошила почти все страны Средиземноморья и держалась около 60 лет. В разгар эпидемии в 542 году только в Константинополе ежедневно умирали тысячи человек. Всего погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[1].
ssnet
1
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:28

ssnet Вторая пандемия — «Чёрная смерть» — зародилась в Азии и в 1346—1348 годах бушевала в Европе, где её жертвами стали 25 миллионов человек.
...
Третья пандемия — пандемия чумы, началась в 1855 году в китайской провинции Юньнань[3] или, в более широком смысле, из множества природных очагов в Центральном и Юго-Восточном Китае[1]...
Radon
 
Повідомлень: 1122
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:21

  Radon написав:А на Трампа они не иск хотят подать? После этого: https://interfax.com.ua/news/general/645752.html и этого: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-co ... 17765.html.

При том, что первый подтвержденный случай выявили 20 января!

ты наверно забыл еще копию газеты правда прикрепить, носатый друг
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 04.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може...
R2 » П'ят 24 кві, 2020 13:52
2 148
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 13:56
Вкладчик1234
Зеленський планує створити державну авіакомпанію-перевізника
R2 » Сер 22 кві, 2020 20:03
3 299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 кві, 2020 12:20
alex77
Продажі житла зупинилися: як коронавірус вплинув на...
R2 » Сер 22 кві, 2020 10:48
3 300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 15:37
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6430)
25.04.2020 04:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.