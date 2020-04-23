Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус
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Трамп понятное дело сильно зафейлил, но с китайцами тоже что то делать нужно.
Кроновирус имеет природный очаг, это летучии мыши, а китайцы очень любят кушать зверушек, с которых этот вирус будет регулярно приходить(и уже приходилвот ссылка)
С рынками животных в Китае нужно что то делать, иначе всем хана.
Была пара/тройка статей по исследованию генома -- там есть парочка нехарактерных (и явно выделяющихся) вставок -- что намекает на искуственную модификацию.
Ссылку в студию с куском вставленного генома. Вот туту дядька, как по мне, грамотно рассказывает и показывает, как те кому интересно может копаться в геноме короновируса https://www.youtube.com/watch?v=KPBMZrrD8pY и сравнить куски. Ну и так как программирование генома пока не осилили, должен быть или известный кусок, взятый откуда-то или это бред.
Первая пандемия Первая — «Юстинианова чума», началась в Египте, опустошила почти все страны Средиземноморья и держалась около 60 лет. В разгар эпидемии в 542 году только в Константинополе ежедневно умирали тысячи человек. Всего погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения[1].
ssnet Вторая пандемия — «Чёрная смерть» — зародилась в Азии и в 1346—1348 годах бушевала в Европе, где её жертвами стали 25 миллионов человек. ... Третья пандемия — пандемия чумы, началась в 1855 году в китайской провинции Юньнань[3] или, в более широком смысле, из множества природных очагов в Центральном и Юго-Восточном Китае[1]...