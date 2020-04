Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус

Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:21

Radon написав: А на Трампа они не иск хотят подать? После этого: https://interfax.com.ua/news/general/645752.html и этого: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-co ... 17765.html .



ты наверно забыл еще копию газеты правда прикрепить, носатый друг ты наверно забыл еще копию газеты правда прикрепить, носатый друг

