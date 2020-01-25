Украина и мир после Коронавируса

Уже сейчас становится очевидно, что мир уже не будет прежним после коронавируса.
Нас ждет всеобщая чипизация и вакцинация под эгидой Майкрософт и Билла Гейтса.
Нас ждет также голод, сильнейший после Голодомора 30-х годов. Он войдет в историю как Голодомор 2021-2024.
Население Земли будут пытаться сократить вакцинацией до 1 млрд. Будут построены концлагеря для переносчиков вируса. Людей будут объявлять носителями вируса и изолировать от общества или сжигать без их согласия.
Украину, как и большинство стран ждет жесткая диктатура, которая приведет к новой мировой войне в 2023-2026 годах.