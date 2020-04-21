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Місцева влада може сама
встановлювати доплати медикам

Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 03:51

Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам

Пропонуємо до обговорення:
В органах місцевого самоврядування є можливість самостійно встановлювати доплати медикам.

Дивися повний текст Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 03:52

Надзвичайно гнилі слова в даному контексті "може" і "мають можливість" виплачувати!!!
Потрібно чітко вказати - ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИПЛАТИТИ ДОПЛАТИ МЕДИКАМ за таким наказом ....
yamamoto
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