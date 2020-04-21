В органах місцевого самоврядування є можливість самостійно встановлювати доплати медикам.
Дивися повний текст Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 03:51
Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 03:52
Надзвичайно гнилі слова в даному контексті "може" і "мають можливість" виплачувати!!!
Потрібно чітко вказати - ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИПЛАТИТИ ДОПЛАТИ МЕДИКАМ за таким наказом ....
|