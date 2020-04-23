Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:52
Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:53
В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика – она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”
Я де***. И зовут меня...
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