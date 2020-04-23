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Шмигаль вважає, що під час
карантину працюють 70% українців

Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:52

Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль вважає, що під час карантину працюють 70% українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 04:53

:o
:? В Украине экономика работает, у нас в 6 областях: массовые мероприятия, торговля непродуктовая товарами, это транспортные перевозки, ресторанный и гостиничный бизнес. То есть эти отрасли потребления, они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражения и эпидемии. Вся критическая инфраструктура, все предприятия-экспортеры, вся экономика – она сегодня работает. То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”

Я де***. И зовут меня...
EKO
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