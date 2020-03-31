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Столичний ФОП відшкодував
2,4 млн гривень завданих...

Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:37

Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Фіскальної служби м. Києва виявили ФОПа, що умисно ухилеявся від сплати податків у значних розмірах.

Дивися повний текст Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих державі збитків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:37

интересно, а продал шмоток и обуви хотя бы на 10 лямов или отдал последнее на налоги?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:46

  Tamagoch написав:интересно, а продал шмоток и обуви хотя бы на 10 лямов или отдал последнее на налоги?

А какая разница? -- есть "приход" в 48 лямов -- нужно заплатить 5%. Последнее "это" или предпоследнее -- не сильно важно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:18

не думаю что так просто 5 % от дохода. Скорее как товар на комиссии учитывал и из этого проблемы.
alekm343
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