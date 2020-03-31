Слідчі Фіскальної служби м. Києва виявили ФОПа, що умисно ухилеявся від сплати податків у значних розмірах.
Дивися повний текст Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих державі збитків.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:37
Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столичний ФОП відшкодував 2,4 млн гривень завданих державі збитків.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:37
интересно, а продал шмоток и обуви хотя бы на 10 лямов или отдал последнее на налоги?
Додано: П'ят 24 кві, 2020 10:46
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:18
не думаю что так просто 5 % от дохода. Скорее как товар на комиссии учитывал и из этого проблемы.
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