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Виробництво Lada на ЗАЗі
припинилося відразу після...

Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:27

Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

Пропонуємо до обговорення:
Машинокомплекти для складання автомобілів Lada більше не поставляються на Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ).

Дивися повний текст Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після старту - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:27

якого біса ви почали випуск російського барахла? ВАЗ-2104... це просто жах і сором
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:32

  ruslan42212 написав:якого біса ви почали випуск російського барахла? ВАЗ-2104... це просто жах і сором

чукча пейсатель, не читатель.
2104 сняли с пр-ва черти когда, речь шла о "Vesta, X-Ray, Granta і Largus"
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:33

без смены владельцев труба тому заводу, его уже ничего не спасет
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37

  ruslan42212 написав:якого біса ви почали випуск російського барахла?

Украинского барахла нет.
Другого тоже не видно (хотя выгнали вроде VW при "уряде Гройсмэна")
Вот и выпускают росейское.

Предложите какое-то другое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37

Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

А это вообще законно? Вроде рашка на нас напала, должны быть хоть какие-то санкции против врагов.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:40

  BIGor написав:А это вообще законно? Вроде рашка на нас напала, должны быть хоть какие-то санкции против врагов.

можете проявить инициативу, показать врагу кукиш и не купить себе Ладу )
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:16

Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

Офіційно війни не було і нема. Офіційно ці дії (віджаття територій і вбивства) називаються провокацією. Тому кацапстан має законне право отримувати прибутки з цієї країни.
awant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:27

Це ж треба бути таким дебілом. Вкластись у випуск барахла яке захочуть купити тільки пропалені ватніки. Саму лінію зупинять як тільки клоуна позбавлять влади. плюс нарватись на корону і карантин. Це васадзе? він реальний недоумок
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:32

  awant написав:Офіційно війни не було і нема. Офіційно ці дії (віджаття територій і вбивства) називаються провокацією. Тому кацапстан має законне право отримувати прибутки з цієї країни.

Сама ідея чорно-білого відношення до війни себе давно вже пережила. Не може бути вибір тільки між військовим станом (повною Ж*пою) і миром. Ну і зараз це офіційно називається "російська агресія".
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