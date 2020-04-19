Машинокомплекти для складання автомобілів Lada більше не поставляються на Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ).
Дивися повний текст Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після старту - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:27
Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після старту - ЗМІ.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:27
якого біса ви почали випуск російського барахла? ВАЗ-2104... це просто жах і сором
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:32
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:33
без смены владельцев труба тому заводу, его уже ничего не спасет
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37
Украинского барахла нет.
Другого тоже не видно (хотя выгнали вроде VW при "уряде Гройсмэна")
Вот и выпускают росейское.
Предложите какое-то другое
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:37
Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
А это вообще законно? Вроде рашка на нас напала, должны быть хоть какие-то санкции против врагов.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 12:40
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:16
Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
Офіційно війни не було і нема. Офіційно ці дії (віджаття територій і вбивства) називаються провокацією. Тому кацапстан має законне право отримувати прибутки з цієї країни.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:27
Це ж треба бути таким дебілом. Вкластись у випуск барахла яке захочуть купити тільки пропалені ватніки. Саму лінію зупинять як тільки клоуна позбавлять влади. плюс нарватись на корону і карантин. Це васадзе? він реальний недоумок
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:32
Сама ідея чорно-білого відношення до війни себе давно вже пережила. Не може бути вибір тільки між військовим станом (повною Ж*пою) і миром. Ну і зараз це офіційно називається "російська агресія".
|