Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:35
Автоваз с 2017года купил Renault-Nissan, так что лада это теперь бренд Renault, у автоваза осталось 25% акций, так что радуйтесь что вы теперь на эвро авто будете гонять. Хотя как по мне рено еще то говно
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tigr-uu
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:59
tigr-uu та кому оно надо, если можно пригнать с Германии или биток с США
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:40
sequence хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?
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ruslan42212
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:36
ruslan42212 написав:sequence
хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?
ну так перестаньте ездить вообще. Вы в курсе, что Мозырьский Нефтеперерабатывающий, откуда идет половина качественного бензина, газа и часть соляры на 50% принадлежит русским и работает на русской нефти? А соляры русской на рынке вообще больше половины, притом, напрямую цистернами прут?
Людям в Запорожье хоть какую-то работу дали, а вам все не угодишь.
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sequence
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:10
Вкладчик1234 написав: ruslan42212 написав:
якого біса ви почали випуск російського барахла?
Украинского барахла нет.
Другого тоже не видно (хотя выгнали вроде VW при "уряде Гройсмэна")
Вот и выпускают росейское.
Предложите какое-то другое
такси активно закупают лоханы. Нормальная альтернатива анусам. И еще больше жигалям)
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Ромасик
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:00
sequence написав: ruslan42212 написав:sequence
хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?
ну так перестаньте ездить вообще. Вы в курсе, что Мозырьский Нефтеперерабатывающий, откуда идет половина качественного бензина, газа и часть соляры на 50% принадлежит русским и работает на русской нефти? А соляры русской на рынке вообще больше половины, притом, напрямую цистернами прут?
Людям в Запорожье хоть какую-то работу дали, а вам все не угодишь.
И еще на гузу перестаньте ездить - он на 100% российский
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:23
Куда смотрят патриёты? Пора хату Васадзе шинами обкладывать и в сковородки стучать. А, пардон патриётам транш за выступление не выплатили и всё пропало. Недоработка пэдро шоколадного.
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Ratatui
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:11
Лучше бы Ланосы опять собирали
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Додано: Суб 25 кві, 2020 00:48
Купить собі Ладу - це як обвязатись колорадськими лентами, взяти портрет Сталіна, мордовський флаг і піти на Хрещатик звати пуцена
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Додано: Суб 25 кві, 2020 00:54
ВК блокують санкції бо Мейл.ру гроші заробляє, а ладу...як возили так возять
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