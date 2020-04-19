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Виробництво Lada на ЗАЗі
припинилося відразу після...

Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:35

Автоваз с 2017года купил Renault-Nissan, так что лада это теперь бренд Renault, у автоваза осталось 25% акций, так что радуйтесь что вы теперь на эвро авто будете гонять. Хотя как по мне рено еще то говно :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:59

tigr-uu та кому оно надо, если можно пригнать с Германии или биток с США
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:40

sequence хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 15:36

  ruslan42212 написав:sequence хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?

ну так перестаньте ездить вообще. Вы в курсе, что Мозырьский Нефтеперерабатывающий, откуда идет половина качественного бензина, газа и часть соляры на 50% принадлежит русским и работает на русской нефти? А соляры русской на рынке вообще больше половины, притом, напрямую цистернами прут?
Людям в Запорожье хоть какую-то работу дали, а вам все не угодишь.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:10

  Вкладчик1234 написав:
  ruslan42212 написав:якого біса ви почали випуск російського барахла?

Украинского барахла нет.
Другого тоже не видно (хотя выгнали вроде VW при "уряде Гройсмэна")
Вот и выпускают росейское.

Предложите какое-то другое

такси активно закупают лоханы. Нормальная альтернатива анусам. И еще больше жигалям)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:00

  sequence написав:
  ruslan42212 написав:sequence хто з нас чукча видно. а про те що 2104 зняли з вир-ва у статті нічого нема. І ключове слово тут "російське". чи вам "какая разница"?

ну так перестаньте ездить вообще. Вы в курсе, что Мозырьский Нефтеперерабатывающий, откуда идет половина качественного бензина, газа и часть соляры на 50% принадлежит русским и работает на русской нефти? А соляры русской на рынке вообще больше половины, притом, напрямую цистернами прут?
Людям в Запорожье хоть какую-то работу дали, а вам все не угодишь.


И еще на гузу перестаньте ездить - он на 100% российский :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 20:23

Куда смотрят патриёты? Пора хату Васадзе шинами обкладывать и в сковородки стучать. А, пардон патриётам транш за выступление не выплатили и всё пропало. Недоработка пэдро шоколадного.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 21:11

Лучше бы Ланосы опять собирали
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:48

Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

Купить собі Ладу - це як обвязатись колорадськими лентами, взяти портрет Сталіна, мордовський флаг і піти на Хрещатик звати пуцена
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:54

ВК блокують санкції бо Мейл.ру гроші заробляє, а ладу...як возили так возять
vitaliygoodlife
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