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Виробництво Lada на ЗАЗі
припинилося відразу після...

Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:54

ВК блокують санкції бо Мейл.ру гроші заробляє, а ладу...як возили так возять
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 10:23

Жду не дождусь закрытия ЗАЗа, печально, но от его работы простые украинцы только в минусе. Работает на нём несколько сот работяг и всё, а ни дешёвых авто для народа ни доступных авто из Европы и всё благодаря пану порошенко.
P.S. "порошенко" с маленькой буквы, не заслуживает по другому.
andrievskiy_f
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:01

  silver_arrow_ua написав:Купить собі Ладу - це як обвязатись колорадськими лентами, взяти портрет Сталіна, мордовський флаг і піти на Хрещатик звати пуцена


А на мерседес баблишка не хватает. Придётся и дальше на телеге рассекать пока кобыла не откинется. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:02

  andrievskiy_f написав:Жду не дождусь закрытия ЗАЗа, печально, но от его работы простые украинцы только в минусе. Работает на нём несколько сот работяг и всё, а ни дешёвых авто для народа ни доступных авто из Европы и всё благодаря пану порошенко.
P.S. "порошенко" с маленькой буквы, не заслуживает по другому.


Да больше благодаря грузиноукраинцу Васадзе и его семейке.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:06

Автор почему-то не рассказал о повышении спроса (и цен, соответственно) на ЗАЗ 968
laz-vadym
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 11:56

Пляяять, мокшане уже и газ "своим" записали)))
Ваш газ в ваших гнилых дуплах, дети улуса.
На большее вы пока не заработали ;)
tima64bit
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