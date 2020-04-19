Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 кві, 2020 00:54
ВК блокують санкції бо Мейл.ру гроші заробляє, а ладу...як возили так возять
Додано: Суб 25 кві, 2020 10:23
Жду не дождусь закрытия ЗАЗа, печально, но от его работы простые украинцы только в минусе. Работает на нём несколько сот работяг и всё, а ни дешёвых авто для народа ни доступных авто из Европы и всё благодаря пану порошенко.
P.S. "порошенко" с маленькой буквы, не заслуживает по другому.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:01
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:02
Да больше благодаря грузиноукраинцу Васадзе и его семейке.
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:06
Автор почему-то не рассказал о повышении спроса (и цен, соответственно) на ЗАЗ 968
Додано: Суб 25 кві, 2020 11:56
Пляяять, мокшане уже и газ "своим" записали)))
Ваш газ в ваших гнилых дуплах, дети улуса.
На большее вы пока не заработали ;)
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