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Виробництво Lada на ЗАЗі
припинилося відразу після...

Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:50

Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

Вже повідомляють, що Іжевський завод АвтоВАЗУ зупиняється через відсутність замовлень з України
Galon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46

Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...

душа радуется, сколько патриотов зарегистрировались, чтобы накалякать по одному нэгодуючуму посту
sequence
 
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