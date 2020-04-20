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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:50
Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
Вже повідомляють, що Іжевський завод АвтоВАЗУ зупиняється через відсутність замовлень з України
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:46
Re: Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після...
душа радуется, сколько патриотов зарегистрировались, чтобы накалякать по одному нэгодуючуму посту
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