RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ: через обвал цін на нафту
бензин в Україні може...

НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:52

НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб ..

Дивися повний текст НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може подешевшати на 10-15%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87897
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:52

Ключевое слово МОЖЕТ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:56

А может и подорожать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11164
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6755 раз.
Подякували: 2997 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтовий ринок: чи стане бензин "безкоштовним" для...
R2 » Сер 22 кві, 2020 15:22
7 468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 14:14
yama
Штат Міссісіпі планує судитися з Китаєм через коронавірус 1, 2
R2 » П'ят 24 кві, 2020 01:27
11 532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 14:10
hno3
Місцева влада може сама встановлювати доплати медикам
R2 » П'ят 24 кві, 2020 03:51
2 251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 09:35
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.