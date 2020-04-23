Про це на брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб ..
Дивися повний текст НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може подешевшати на 10-15%.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:52
НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: через обвал цін на нафту бензин в Україні може подешевшати на 10-15%.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:56
А может и подорожать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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