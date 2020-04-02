За його словами, таке доручення йому дав президент Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського займеться переговорами з МВФ.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:36
Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського займеться переговорами з МВФ.
Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:01
Да надо было уже сразу "кулю мимо лоба" на должность вице-премьера брать.
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