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Саакашвілі заявив, що за
дорученням Зеленського...

Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:36

Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, таке доручення йому дав президент Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що за дорученням Зеленського займеться переговорами з МВФ.
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Н да, позорище.....
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Да надо было уже сразу "кулю мимо лоба" на должность вице-премьера брать.
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