RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде з кредитами в МФО після
30 квітня - думка експерта

Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:13

Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Скасування штрафів і пені особливо не вплинуло на попит на ринку мікрофінансових послуг.

Дивися повний текст Що буде з кредитами в МФО після 30 квітня - думка експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87903
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ пояснив, що буде у разі програшу у ключовій справі...
R2 » П'ят 24 кві, 2020 18:30
1 15
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 18:30
Angelo77
Виробництво Lada на ЗАЗі припинилося відразу після... 1, 2
R2 » П'ят 24 кві, 2020 12:27
15 726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 кві, 2020 18:00
antikkristall
Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів
R2 » Пон 20 кві, 2020 23:34
3 832
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 кві, 2020 14:32
sochircalilia4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (933)
24.04.2020 18:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.